Paura in Costiera, crolla solaio della scuola primaria: lezioni sospese

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Momenti di apprensione a Vietri sul Mare dopo il crollo di una porzione di solaio in alcuni locali della scuola primaria “Prezzolini”. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha reso necessario l’immediato stop alle attività didattiche per consentire le verifiche tecniche sull’edificio.

In un primo momento il plesso era stato chiuso in via precauzionale. Successivamente, a seguito di un sopralluogo e di una dichiarazione di agibilità, la scuola era stata riaperta. Tuttavia, nuove verifiche – sollecitate anche dalle preoccupazioni espresse dai genitori – hanno portato alla decisione di disporre la chiusura definitiva della struttura per approfondire gli accertamenti e valutare eventuali interventi di messa in sicurezza.

Il cedimento ha interessato alcuni ambienti dell’istituto, senza che si registrassero feriti. Resta ora da chiarire l’origine del crollo e l’eventuale presenza di criticità strutturali più ampie. Il Comune ha annunciato ulteriori controlli tecnici e la predisposizione di interventi per garantire la sicurezza degli alunni e del personale scolastico.

Nel frattempo, gli studenti saranno trasferiti temporaneamente in altre sedi, in attesa del completamento delle verifiche e degli eventuali lavori necessari. L’attenzione resta concentrata sulle condizioni dell’edificio e sulle misure da adottare per prevenire nuovi episodi simili.

