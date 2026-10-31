Paura in Costiera, scooter contromano travolge 14enne in bici e scappa

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Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Sorrento sono intervenuti su corso Italia 102 per un incidente stradale con ferito e omissione di soccorso. Da una prima sommaria ricostruzione pare che uno scooter proveniente forse dal senso di marcia opposto avrebbe invaso la corsia scontrandosi frontalmente con una e bike guidata da un 14enne di Sorrento. Dopo l’incidente, chi guidava lo scooter è fuggito con il mezzo facendo perdere le proprie tracce. Sul posto è arrivato anche il 118 che ha trasferito il ragazzo nell’ospedale di Sorrento dove è ancora ricoverato. Fortunatamente non in pericolo di vita. Indagini in corso.