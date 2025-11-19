PUBBLICITÀ
Paura in strada a Giugliano, accoltellano giovane nel tentativo di rubargli la bici

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Ultima modifica:
I Carabinieri sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano per una persona ferita da arma da taglio.

Dai primi accertamenti pare che poco prima un 28enne nato in Afghanistan ma residente a Giugliano mentre stava rincasando in sella alla propria bici sarebbe stato avvicinato da 2 individui che avrebbero tentato di rapinargli il mezzo a due ruote.

La vittima si sarebbe opposta per poi essere colpito da due fendenti alla schiena. Il 28enne è in osservazione ma al momento non è in pericolo di vita.

Indagini in corso.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

