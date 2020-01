Pensioni tagliate per sbaglio dall’Inps, rabbia di milioni di italiani

Migliaia di pensionati in tutte le Regioni d’Italia hanno avuto un’amara sorpresa sul cedolino della pensione di gennaio. Infatti, l’importa è risultato più leggero con un ammanco che, stando a quanto riportato su alcuni social network in alcuni casi ammonterebbe a centinaia di euro. In realtà, le sigle sindacali che in diverse regioni sono state consultate dai pensionati, rassicurano che si tratta di una trattenuta che non va oltre qualche decina di euro. Non è colpa del Governo, né di nuovi balzelli, ma di un errore del sistema informatico dell’Inps che si occupa di calcolare l’ammontare delle pensioni.

E come detto il caso riguarda milioni di pensionati in tutta Italia. Segnalazioni sono arrivate già dall’Emilia Romagna e dal Friuli Venezia Giulia. Solo in Friuli sono state “colpite” dal taglio almeno 100mila persone. L’ammanco riguarda soprattutto gli assegni che vanno dai 1.405 euro ai 2.010 euro. L’Inps ha riconosciuto l’errore parlando di un taglio involontario di alcune decine di euro. Ma i pensionati (molto attivi sui social in queste ore) parlano di un buco di centinaia di euro sull’assegno.

Cosa farà l’Inps

L’Istituto di previdenza sociale ha fatto sapere che nel mese di febbraio ci sarà un conguaglio e invita tutti i pensionati interessati a rivolgersi all’ufficio Inps più vicino per ottenere ulteriori spiegazioni. E a quanto pare l’errore sarebbe stato riscontrato anche su alcuni assegni di dicembre 2019. Insomma per l’Inps il 2020 inizia davvero in salita. E la grana assegni arriva proprio nel momento in cui il presidente Tridico è sulla graticola per le nomine all’interno dell’Istituto che hanno mandato su tutte le furie le opposizioni ma anche gli alleati di governo dei 5 Stelle, come il Pd.

Tra questi pensionati e pensionate sfortunati vi sono coloro i quali nel 2019 hanno usufruito del cosiddetto “bonus Poletti”, nelle operazioni di ricalcolo l’Inps ha annullato il bonus elargito, generando di fatto un debito nei confronti dell’Istituto di previdenza. L’Inps ha già provveduto a rassicurare i pensionati danneggiati, garantendo un conguaglio nel mese di febbraio che restituisca quanto trattenuto. Nell caso in cui il sistema non provveda automaticamente ai rimborsi, sarebbe opportuno rivolgersi al più vicino sportello Inps per fare presente l’ammanco e chiederne il rimborso agli operatori.