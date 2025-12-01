Perché Neres ha chiesto il cambio? Le sue condizioni in vista della Juventus

PUBBLICITÀ

Attimi di apprensione nel finale di Roma-Napoli per David Neres, costretto a lasciare il campo all’87. Il brasiliano si è accasciato a terra toccandosi la parte posteriore della coscia sinistra, facendo temere un nuovo stop muscolare. Lo staff medico del Napoli è immediatamente intervenuto e Antonio Conte ha deciso per la sostituzione, inserendo Lucca per dare peso offensivo alla squadra negli ultimi minuti, mentre la Roma tentava l’arrembaggio alla ricerca del pari.

Non si tratta di un infortunio muscolare. Neres è stato sostituito solo per crampi, una gestione preventiva da parte dell’allenatore per evitare complicazioni.

La sua presenza non sarebbe dunque in dubbio né per Napoli-Juventus di domenica, né per il match di Coppa Italia contro il Cagliari, in programma mercoledì allo stadio Maradona.