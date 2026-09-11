Piantagione di marijuana scovata a Caserta, era nascosta gli uliveti

PUBBLICITÀ

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio volto al contrasto dei traffici illeciti, i Finanzieri del Comando Provinciale di Caserta hanno individuato una piantagione di canapa indiana situata in un terreno agricolo poco distante dal capoluogo. Le investigazioni, coordinate e dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua

Vetere hanno permesso di individuare un uomo intento a irrigare e a prendersi cura delle piante, dissimulate tra colture ortive di copertura, in una zona impervia distante dalle principali arterie di comunicazione e immersa tra gli uliveti.

L’intervento consentiva di rinvenire diciassette piante di cannabis, per un peso complessivo di circa 100 chilogrammi, di altezza compresa tra i due e i tre metri, che venivano espiantate e sottoposte a sequestro. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato tratto in arresto poiché gravemente indiziato – sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari – del delitto di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti di cui all’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990. n. 309. Il provvedimento è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari che ha successivamente disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

PUBBLICITÀ