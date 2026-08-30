PUBBLICITÀ

“Ce la metterò tutta per tornare presto”. Con queste parole Alessandro Di Battista ha risposto nelle scorse ore su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento a lui rivolti dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba.

“Ale devi tornare, qui tutti sentono la mancanza tua e delle tue scomode verità. Non mollare e torna per favore… a rivedere le stelle”, gli aveva scritto Ilaria Loquenzi, specialista della comunicazione, in passato nello staff M5s. Alla replica dell’ex deputato sono seguiti ancora altri messaggi di vicinanza.

PUBBLICITÀ

“Ce la metterò tutta per tornare presto”, Di Battista scrive sui social dopo il malore a Cuba

Di Battista ha lasciato anche altri like su Instagram sotto i vari profili che gli augurano di rimettersi presto, tra questi quelli della vicepresidente del Movimento 5 stelle Vittoria Baldino, quello di Gino Sorbillo, Mario Furore, europarlamentare pentastellato.

Il giornalista ed ex deputato pentastellato, che ieri ha tenuto il mondo della politica, ma anche familiari, amici e non, con il fiato sospeso per le sue condizioni di salute, è ancora molto grave ma è arrivato lucido all’ospedale dell’Avana e ha risposto alle domande del personale sanitario, infermieri e medici. Di Battista è stato trasferito ieri sera dall’ospedale di Santa Clara, dove era stato ricoverato per un fortissimo mal di testa e un malore, alla struttura della capitale ‘Hermanos Ameijeiras’. Quando è arrivato era in barella ma vigile. I medici gli hanno misurato i principali parametri vitali e lo hanno sottoposto a una serie di visite specialistiche per accertare il suo stato di salute.

Nelle prossime ore si valuterà se ci sono le condizioni per il rientro in Italia, già da ieri il governo ha messo a disposizione un aereo sanitario per il trasferimento in patria. L’esecutivo sta seguendo la vicenda da vicino e il ministro Antonio Tajani è in contatto con l’ambasciata e con i familiari dell’ex parlamentare per fornire loro assistenza.

L’ex parlamentare M5S si trovava a Cuba per realizzare una serie di reportage per il ‘Fatto Quotidiano’ e ‘TvLoft’ dal titolo ‘La polvere del mondo’, come spiega il direttore de “Il Fatto Quotidiano” Peter Gomez.