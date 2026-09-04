Inter-Napoli, il segno ‘X’ regna da 3 anni: ultimo blitz partenopeo risale al 2017

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Inter-Napoli è una delle sfide più attese del campionato e San Siro rappresenta da anni uno dei campi più difficili per la squadra partenopea. Il dato più significativo riguarda proprio le vittorie del Napoli in trasferta contro l’Inter.

L’ultimo successo del Napoli in campionato a Milano risale al 30 aprile 2017. In quella partita gli azzurri vinsero per 0-1, grazie al gol di José María Callejón al 43′. Una rete che decise una gara equilibrata e permise al Napoli di conquistare tre punti importanti sul campo dell’Inter.

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Da quel momento, in campionato, il Napoli non è più riuscito a ripetere quel risultato a San Siro. La sfida contro l’Inter è quindi diventata uno degli appuntamenti più complicati del calendario per la formazione napoletana.

Dopo lo 0-1 del 2017, il Napoli tornò a San Siro l’11 marzo 2018 per una sfida terminata 0-0. Il 26 dicembre 2018, invece, l’Inter si impose per 1-0 grazie al gol di Lautaro Martínez al 94′.

Il 28 luglio 2020 arrivò un altro successo nerazzurro, questa volta per 2-0, con le reti di D’Ambrosio e Lautaro Martínez. Il 16 dicembre 2020 l’Inter vinse ancora per 1-0, grazie a un calcio di rigore trasformato da Romelu Lukaku.

Il 21 novembre 2021 fu una sfida ricca di gol: l’Inter vinse 3-2. Per il Napoli segnarono Zieliński e Mertens, mentre per i nerazzurri andarono a segno Çalhanoğlu, Perišić e Lautaro Martínez.

Il 4 gennaio 2023 l’Inter superò nuovamente il Napoli per 1-0, con il gol decisivo di Edin Džeko.

Negli ultimi anni il Napoli è riuscito a interrompere la serie di sconfitte. Il 17 marzo 2024 la sfida terminò 1-1, con Darmian a segno per l’Inter e Juan Jesus per il Napoli. Lo stesso risultato si verificò il 10 novembre 2024: McTominay portò avanti gli azzurri, mentre Çalhanoğlu pareggiò su rigore.

L’ultima sfida disputata a San Siro è stata quella dell’11 gennaio 2026. Inter e Napoli hanno dato vita a una partita intensa, terminata 2-2. Federico Dimarco portò avanti l’Inter al 9′, Scott McTominay pareggiò al 26′, poi Çalhanoğlu riportò avanti i nerazzurri dal dischetto al 73′. All’81′ ancora McTominay firmò il definitivo 2-2.

Il successo più recente del Napoli in trasferta contro l’Inter resta invece quello di Coppa Italia del 12 febbraio 2020. La partita, disputata a San Siro nella semifinale d’andata, terminò 0-1 grazie alla rete di Fabian Ruiz.

Sono quindi due gli ultimi successi del Napoli a Milano contro l’Inter che hanno lasciato un segno particolare: lo 0-1 del 2017 in campionato, firmato Callejón, e lo 0-1 del 2020 in Coppa Italia, deciso da Fabian Ruiz.

Il dato di campionato è particolarmente significativo: dopo la vittoria del 2017, nei successivi 9 confronti di Serie A a San Siro il Napoli ha raccolto 3 pareggi e 6 sconfitte, senza più riuscire a conquistare i tre punti.