Musica, con MAGA diegotiodio ridipinge l’America

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“Tutto si paga, anche i tuoi occhi… MAGA”. Occhi “neri e profondi come pozzi di petrolio”. “Ce la faranno a restare aperti sui muri al confine col Messico?”. È l’incipit del nuovo singolo di diegotiodio (disponibile da oggi, 4 settembre 2026, sulle maggiori piattaforme di streaming), un brano che invita a destarsi dal sonno indotto dal sistema a stelle e strisce e lo fa rivolgendosi a MAGA che prende il nome proprio dall’acronimo di Make America Great Again, lo slogan utilizzato da Trump durante la campagna presidenziale Usa.

MAGA ha imparato la logica delle guerre silenziose, delle crisi internazionali da far scoppiare nel nome di soldi, potere e greggio, ha imparato a mettere “alle bombe il silenziatore”, ad “obbedire al biondo che comanda il mondo”. Vive in una dimensione dove anche i baci si pagano, diventano ladri, si insinuano tra labbra sigillate e si impongono con la forza e la propaganda. “Non c’è altra soluzione che sparare al vicino dal balcone” (chiaro il riferimento a Cuba) perché non ci può essere spazio per chi pensa o agisce diversamente. Il racconto si snoda su una traccia musicale in cui ancora una volta la canzone d’autore si fonde con sonorità indie, caratteristica che fa di diegotiodio uno dei progetti più interessanti e riconoscibili del panorama musicale nazionale. La speranza è che MAGA ritorni in sé, rinsavisca fino a prendere i colori per ridipingere l’America.

LA BAND: diegotiodio è un duo formato da Diego Leanza e Alessandro Paradiso, polistrumentisti tra i più apprezzati della scena musicale italiana.

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