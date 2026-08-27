Tony Colombo accende l’attesa: svelato presto il primo ospite del concerto di Agnano

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Cresce l’attesa per il grande concerto di Tony Colombo, in programma il prossimo 12 settembre all’Ippodromo di Agnano di Napoli. L’artista ha annunciato attraverso i suoi canali ufficiali che uno speciale ospite salirà sul palco per condividere con lui un momento della serata.

Per ora, però, il nome resta top secret. Una scelta che ha subito acceso la curiosità del pubblico e dei fan, invitati a indovinare chi sarà il primo artista a prendere parte a quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti più importanti della carriera di Tony Colombo.

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“Grazie per tutta la vita” sarà molto più di un concerto: una grande festa di musica, emozioni e sorprese, pensata per celebrare il legame unico tra Tony e il suo pubblico. E questa è soltanto la prima.