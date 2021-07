E’ un volto conosciuto agli agenti l’uomo arrestato questa mattina dagli uomini del commissariato di Pianura (dirigente Arturo De Leone, ispettore Ernesto Lepre). I poliziotti, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in vico Costanzi a Pianura per la segnalazione di una rapina. Gli agenti, giunti sul posto, avvicinati da un giovane. Quest’ultimo ha raccontato che, poco prima, mentre sostava a bordo della propria auto in un parcheggio di via Giorgio dei Grassi, un uomo si era introdotto nella vettura e, dopo averlo minacciato con un cacciavite costringendolo a rimanere nel mezzo, lo aveva colpito con dei pugni asportandogli il cellulare e il portafogli dandosi poi alla fuga.

I poliziotti, con il supporto delle volanti del commissariato Bagnoli e dell’ Ufficio PrevenzioneGenerale, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza di un esercizio commerciale, hanno individuato il 27enne Giancarlo Furno poi arrestato. Lo scorso anno l’uomo si era reso protagonista di uno scippo: aveva infatti portato via in strada un portatile ad un uomo.