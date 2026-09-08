Picchia l’ex e le urla fuori casa, arrestato 31enne a Casalnuovo

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Nella notte di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne, con precedenti di polizia, per maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale a Casalnuovo. In particolare, gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti per la segnalazione di un soggetto molesto all’esterno dell’abitazione dell’ex compagna.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno preso contatti con la donna la quale, in evidente stato di agitazione, ha raccontato che, poco prima, il suo ex compagno aveva inveito contro di lei; inoltre, la stessa ha riferito che, già in precedenti occasioni, era stata aggredita fisicamente dal suo ex. In quei frangenti, il 31enne, noncurante della presenza degli operatori, ha proseguito nella sua condotta aggressiva, tentando nuovamente di aggredire la donna, finché non è stato bloccato e tratto in arresto dagli agenti.

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