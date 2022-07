Riapre la piscina alla Mostra d’Oltremare, prezzi invariati e nuovi orari

Venerdì prossimo riaprirà la piscina scoperta della Mostra d’Oltremare: mantenute invariate le tariffe dello scorso anno. Dotata di solarium, con lettini sanificati, e bar-ristoro, la piscina resterà aperta tuti i giorni, dalle 10 alle 19, fino al 30 settembre 2022. E’ accessibile dal varco di via Marconi, solo pedonale, e di viale Kennedy, parcheggio a pagamento. Fino a settembre la piscina della Mostra d’Oltremare sarà anche lo scenario di iniziative culturali, con incontri musicali e presentazioni di libri.

“Nonostante il rincaro dei costi di manutenzione e gestione dell’impianto – sottolinea Maria Caputo, consigliera delegata di Mostra d’Oltremare SpA – abbiamo mantenuto gli stessi prezzi dello scorso anno, con singoli ingressi e abbonamenti, riservando tariffe ridotte per under 14, over 65 e tesserati FIN“.

“Abbiamo mantenuto il nostro impegno per la riapertura della Piscina Scoperta – aggiunge Remo Minopoli, presidente di Mostra d’Oltremare SpA – per garantire ai napoletani il giusto relax estivo in una rilassante oasi verde nel cuore della città“. Fino a settembre la Piscina della Mostra d’Oltremare sarà anche lo scenario di iniziative culturali, con incontri musicali e presentazioni di libri. Informazioni su tariffe, regolamento e prenotazioni tramite app dedicata sul sito.

I PREZZI DELLA PISCINA DELLA MOSTRA D’OLTREMARE

Sabato, domenica e festivi: € 18,00 tariffa intera – € 13,00 ridotti (under 14 e over 65);

dal lunedì al venerdì: € 13,00 tariffa intera – € 9,00 ridotti (under 14 – over 65 – tessera FIN).

Mezza giornata feriale (fascia 9.30- 14.00 / 14.30 – 19.00) € 9,00 tariffa intera – € 7,00 ridotti (under 14 – over 65 – tessera FIN).

Mezza giornata festivo (salvo disponibilità dei posti 14.30 – 19.00) € 11,00 tariffa intera – € 9,00 ridotti (under 14 – over 65 – tessera FIN);

abbonamenti da 5 ingressi tariffa intera euro 55,00;

da 10 ingressi tariffa intera euro 100,00;

da 20 ingressi tariffa intera euro 180,00;

abbonamento tariffa intera ingressi n 5 euro 40,00 feriali

tariffa intera ingressi n.10 euro 70,00 feriali

tariffa intera ingressi n. 20 euro 130.00 feriali