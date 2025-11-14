Pistola scacciacani sotto la sella, 19enne fermato a Secondigliano

PUBBLICITÀ

Durante un controllo di routine a Secondigliano, i Carabinieri della stazione locale hanno intercettato un giovane di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine, alla guida di uno scooter. Alla richiesta dei documenti, il ragazzo non ha saputo fornire alcuna spiegazione: non aveva mai conseguito la patente e il mezzo risultava privo sia di assicurazione che di revisione.

Mentre procedevano al sequestro del veicolo, i militari hanno ispezionato il vano sella e lì hanno rinvenuto una pistola scacciacani priva del tappo rosso identificativo. L’arma è stata sequestrata e per il giovane è scattata la denuncia per porto abusivo di pistola a salve, oltre che per guida senza patente.

