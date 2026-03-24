“Mi portate una pizza?”, scatta l’allarme rosso ma era affamata

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Ordina una pizza al comando dei vigili di Piacenza e scatta subito un intervento per possibile “codice rosso”, ma la richiesta di aiuto della donna era di altra natura: non era in pericolo ma in difficoltà economica. È accaduto nei giorni scorsi nella città emiliana, protagonista una donna di 55 anni.

Intorno alle 22 ha contattato la centrale operativa della Polizia locale chiedendo la consegna di una pizza. L’operatore, alla luce delle recenti campagne di sensibilizzazione e delle procedure legate al cosiddetto “codice rosso”, ha interpretato la richiesta come un possibile messaggio in codice, riconducibile a una situazione di emergenza domestica o di violenza.

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Perché scatta l’allarme rosso

In tali circostanze, infatti, è noto che le vittime possano utilizzare pretesti comuni – come l’ordine per una consegna a domicilio – per chiedere aiuto senza destare sospetti.

Considerata la possibile gravità della situazione, la Centrale Operativa ha quindi disposto l’invio immediato di due pattuglie sul posto.

“Ve la pago a fine mese”

Giunti all’abitazione, gli agenti sono stati accolti da una donna visibilmente sorpresa, la quale ha chiarito di non trovarsi in alcun modo in pericolo. La richiesta però era autentica: la signora si trovava in difficoltà economica e aveva chiesto una pizza confidando di poterla ripagare a fine mese, una volta ricevuto lo stipendio. Gli agenti a quel punto hanno provveduto personalmente all’acquisto della pizza per la signora.

“L’intervento – spiegano dal Comando – è stato attivato nel rispetto dei protocolli di tutela delle persone potenzialmente vittime di violenza, dove anche una richiesta apparentemente anomala può nascondere un’emergenza reale. In questo caso non si trattava di un codice rosso, ma si è comunque ritenuto doveroso non lasciare sola una persona in difficoltà. Offrire una pizza è stato un gesto semplice, ma concreto, che rappresenta il senso più autentico del servizio della Polizia Locale nei confronti della comunità“.