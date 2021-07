La notizia più attesa. Dai suoi colleghi e non solo. E’ stato dimesso questa mattina dall’ospedale l’assistente capo Antonio Alborino, in forze al commissariato Secondigliano, rimasto ferito a colpi di arma da fuoco, nel tentativo di sventare una rapina, mentre era fuori servizio, la notte dei festeggiamenti dopo la vittoria dell’Italia agli Europei. Alborino si è fatto fotografare (credits Secondyllianum-Perferiamonews) insieme ai suoi colleghi mentre torna a casa. All’assistente capo sono giunti gli auguri di una completa guarigione dal dirigente del commissariato, il vicequestore aggiunto Raffaele Esposito e da tutti i suoi colleghi.

Nei giorni scorsi era tornato presso la sua abitazione anche Giuliano Paparo, l’uomo che rispondeva di porto d’arma in luogo pubblico (leggi qui l’articolo). I fatti erano accaduti durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei quando l’assistente capo Alborino, libero da servizio, aveva fermato Marcello Sorrentino, ritenuto responsabile di una rapina ai danni della figlia dello stesso Paparo. A nulla erano valse le spiegazioni dello stesso Paparo dinnanzi al gip. E invece oggi ad avere la meglio sono state le argomentazioni del legale di Paparo, l’abile avvocato Michele Caiafa. Il legale ha evidenziato l’omesso invio dei video da parte del pm e così il tribunale della libertà non ha potuto fare altro che dichiarare l’inefficacia della misura cautelare.

La versione di Paparo

Paparo aveva spiegato agli uomini della squadra mobile, di essere intervenuto dopo la chiamata dalla figlia che poco prima aveva subito la rapina del suo scooter da Sorrentino e da un complice ancora in via di identificazione. La giovane, all’arrivo del padre, avrebbe indicato all’uomo i due giovani identificandoli così come gli autori della rapina. Paparo ha così raccontato di aver speronato Sorrentino e di averlo disarmato. Subito dopo sarebbe intervenuto l’agente e da lì sarebbe scaturita una colluttazione con conseguente ferimento del poliziotto. Quest’ultimo colpito all’addome e nella zona dorsale da un colpo di arma da fuoco esploso durante la colluttazione. Il Riesame ha dunque accolto la tesi dell’avvocato Caiafa decidendo sulla scarcerazione con l’uomo che ha così potuto far ritorno a Secondigliano.