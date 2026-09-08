Precipitò da casa nel Casertano, disposta l’autopsia sul corpo di Matteo

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Sarà riesumato e sottoposto ad autopsia il corpo di Matteo Carfora, 17enne di Maddaloni, precipitato dal terzo piano della sua abitazione di via Gramsci il 9 aprile 2025. A deciderlo è stato la gip di Santa Maria Capua Vetere Angela Mennella, secondo la quale è necessario un implemento di indagini di sei mesi, da parte della Procura e della polizia giudiziaria, per comprendere se effettivamente la morte del ragazzo sia riconducibile al suicidio.

Il padre di Matteo è assistito dall’avvocato Francesco Liguori mentre l’avvocato Sergio Pisani rappresenta Domenico Carfora, fratello del 17enne. Il giudice ha dato agli inquirenti precise indicazioni: fare luce sulla dinamica della caduta, eseguire esami tossicologici e, soprattutto, ascoltare alcune persone ritenute informate dei fatti alcune delle quali avrebbero fornito dichiarazioni incongruenti.

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Si indagherà anche sul litigio che ha visto protagonista Matteo e un altro ragazzo, avvenuto davanti a un bar di Maddaloni il 6 aprile 2025, cioè qualche giorno prima della morte del 17enne. Il giudice ha anche chiesto l’acquisizione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza per documentare i movimenti della vittima in sella a una bici elettrica e anche la targa e il conducente di una Fiat 500.