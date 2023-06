Premio Giovani Avvocati al tribunale di Napoli Nord, commosso ricordo di Antonio Civiletti durante l’evento

Si è tenuto oggi la sesta edizione del premio Giovani Avvocati di Napoli Nord. Ogni biennio l’Aiga indice un bando di concorso a premi per gli avvocati e i praticanti under 35 che prevede una prova scritta ed una orale su un tema preventivamente scelto dalla Commissione esaminatrice.

La cerimonia si è svolta p𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐥𝐚 𝐒𝐚𝐥𝐚 𝐋𝐢𝐯𝐚𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐍𝐚𝐩𝐨𝐥𝐢 𝐍𝐨𝐫𝐝. Durante la cerimonia si è ricordato anche il compianto avv. Antonio Civiletti, giovane avvocato di Giugliano deceduto lo scorso dicembre per un malore improvviso. In sala presenti la mamma e la sorella Valentina, la quale ha dedicato parole commoventi per il fratello Antonio, che amava la sua professione di avvocato. L’associazione dei Giovani Avvocati sezione Napoli Nord, durante la premiazione per il migliore elaborato, hanno voluto perciò dedicare l’evento ad Antonio Civiletti, ricordandone le doti umane oltre a quelle professionali.

IL VIDEO DELLA SORELLA DI ANTONIO CIVILETTI