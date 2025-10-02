PUBBLICITÀ
Presunto falso in bilancio, rinviata l’udienza preliminare per Aurelio De Laurentiis

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Udienza a carico del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis rinviata al prossimo 6 novembre.

Decisiva la istanza dei penalisti Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada, che hanno chiesto un rinvio per poter depositare una consulenza tecnica sulle appostazioni in bilancio delle operazioni al centro dell’inchiesta.

Si discute delle presunte false fatturazioni legate alla compravendita di Osimhen, Diawara e Manolas. Le compravendite sospette sono sostanzialmente due: il passaggio di Kostas Manolas – arrivato in cambio di Diawara e diversi milioni – e quella di Victor Osimhen, nel 2020, con i francesi del Lille.

L’avvocato difensore del presidente (insieme a Fabio Fulgeri) Lorenzo Contrada ha rilasciato alcune dichiarazioni alla redazione di Kiss Kiss Napoli: “Abbiamo chiesto un rinvio al giudice al fine di depositare una consulenza tecnica di un professore universitario che dimostrerà che i criteri contabili utilizzati in bilancio sono assolutamente corretti. Il giudice ha accolto l’istanza e attende il deposito della nostra consulenza e valuterà tutto il 6 novembre”.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

