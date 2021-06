Scordiamoci gli aperitivi, l’estate si prende un weekend di pausa: le previsioni meteo a Napoli.

L’estate, che negli ultimi giorni sembrava essersi definitvamente svegliata dal letargo, si prende un weekend di pausa. Una brutta battuta d’arresto in tutta la Campania. A Napoli infatti, le previsioni del tempo per il prossimo weekend, quello di sabato 5 e domenica 6 gennaio, indicano infatti il ritorno della pioggia, soprattutto per quanto riguarda la giornata di domenica. Durante il fine settimana assisteremo inoltre ad un calo delle temparature. Sono previsti infatti 4-5 gradi in meno, rispetto ai quasi 30 toccati in settimana.

Previsioni meteo weekend Napoli

Previsioni meteo sabato 5 giugno a Napoli e provincia – La giornata di domani sarà scandita dal cielo nuvoloso sin dal mattino, che persisteranno anche nel pomeriggio e in serata. Dalle 14, poi, sono previste le prime precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 24 gradi, mentre la minima si attesterà intorno ai 16 gradi. Previsti inoltre venti deboli dal pomeriggio fino alla serata.

Previsioni meteo domenica 6 giugno a Napoli e provincia – Domenica sono previste precipitazioni più abbondanti, anche a carattere temporalesco, soprattutto nel pomeriggio. La temperatura massima percepita sarà di 25 gradi, mentre la minima sarà di 17. Venti deboli nel corso dell’intera giornata.

Le previsioni meteo del prossimo weekend a Napoli promette dunque pioggio e calo delle temperature. Una brutta notizia per i tantissimi giovani (ma anche famiglie) che aspettavano il 5 e 6 giugno per fare i primi bagni. Fortunatamente, l’estate è comunque agli albori e quindi, con ogni probabilità, già dalla prossima settimana assisteremo ad un rialzo temperature.