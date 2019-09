Previsioni meteo, tornano temporali e grandinate in Campania

MERCOLEDÌ: una blanda circolazione ciclonica, in graduale traslazione sul basso Ionio, alimenta ancora condizioni di marcata instabilità atmosferica sulle regioni meridionali italiane, in particolare su Sicilia e Calabria. Giornata perturbata sin dal mattino sui settori ionici per la persistenza di sistemi convettivi marittimi alla mesoscala (MCS); nel pomeriggio tendenza a sviluppo di rovesci e temporali – localmente anche di forte intensità – nelle aree interne a ridosso dei principali comprensori montuosi, in graduale esaurimento serale. Tra la sera e la notte il tempo torna a peggiorare sul Tirreno. Temperature in ulteriore diminuzione. Ventilazione moderata da N-NE. Mari mossi o molto mossi.

NUBI, ROVESCI E TEMPORALI A PIÙ RIPRESE

L’isolamento di una blanda circolazione depressionaria alle medie e alte quote della troposfera sulla verticale del basso Ionio alimenterà a più riprese condizioni di spiccata instabilità atmosferica in particolar modo su Calabria e Sicilia. Tra mercoledì 4 e venerdì 6 settembre i fenomeni, a prevalente carattere di rovescio e temporale, si mostreranno più diffusi e frequenti nottetempo e al primo mattino sulle località tirreniche e sulla fascia ionica compresa tra la Locride e la Sicilia orientale, là dove l’elevata mole di energia potenziale dei mari sosterrà lo sviluppo di sistemi convettivi a mesoscala (MCS); persisterà, inoltre, la formazione di annuvolamenti cumuliformi nelle ore diurne a ridosso dei principali comprensori montuosi, ivi con elevata probabilità di rovesci temporaleschi pomeridiani. Temperature in moderata flessione, mari mossi o molto mossi. Un temporaneo e parziale miglioramento del tempo si farà strada nella giornata di sabato per effetto di una lieve ripresa del geopotenziale; in seguito l’ingresso di una saccatura nordatlantica sul Mediterraneo centrale potrebbe dar luogo ad una nuova fase spiccatamente instabile.

GIOVEDÌ: una blanda circolazione ciclonica alle medie e alte quote si localizza sul basso Ionio e tende ad evolvere lentamente verso sudest; in questo contesto persistono condizioni di generale instabilità atmosferica sulle estreme regioni meridionali italiane. Da segnalare al mattino ancora la possibilità di rovesci – anche temporaleschi – sulle località costiere della Locride e della Sicilia sudorientale e precipitazioni localizzate e intermittenti anche sull’arcipelago eoliano e e sui settori tirrenici delle province di Trapani, Palermo e Messina; inizio di giornata più asciutto altrove, specie in Campania, con ampi spazi soleggiati. Nelle ore centrali della giornata consueto sviluppo di nuvolosità cumuliforme a partire dai principali comprensori montuosi, con rovesci e temporali più intensi e probabili su Sila, Serre, Aspromonte, Peloritani, Etna, Iblei, Erei, Nebrodi, Madonie e Sicani. Fenomeni pomeridiani più localizzati in Campania, circoscritti perlopiù ad alto Sannio, Irpinia, Picentini e Cilento. Temperature in rialzo nei valori massimi sulle regioni peninsulari, stazionarie o in ulteriore lieve flessione in Sicilia. Venti deboli. Mossi il Canale di Sicilia e il Tirreno occidentale, poco mossi gli altri bacini.