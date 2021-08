Previsioni meteo in Campania e al Sud: il caldo torrido che negli ultimi giorni ha oppresso l’Italia lascerà presto spazio ad una folata di aria fresca. Secondo gli esperti di 3Bmeteo.com. Già dalle prossime ore arriverà sull’intera penisola la coda di un fronte nord atlantico, responsabile di rovesci o temporali. Il maltempo presto potrebbe raggiungere anche il Sud.

Se la giornata di oggi è stata dominata dal caldo, già da domani potremmo assistere ai primi rovesci e temporali al Sud. L’aria decisamente più fresca al seguito del fronte favorirà un apprezzabile calo delle temperature.

Nella seconda metà della settimana tornerà invece il sereno con le temperature che si rialzeranno gradualmente, senza però raggiungere i picchi d’afa di Ferragosto.

Il caldo si prende una tregua, dopo Ferragosto temperature in calo: le previsioni meteo in Italia [ARTICOLO 15 AGOSTO 2021]

L’ondata di caldo in Campania sta per terminare, infatti, la Protezione Civile non ha prorogato l’ultima l’allerta. Da venerdì 13 agosto 2021 fino ad oggi si sono verificate condizioni di criticità- In tutta la nostra Regione sono arrivate massime che hanno superato i valori medi stagionali di 7÷8°C. Inoltre si sono associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, in particolare sul settore costiero e sulle zone pianeggianti, si è arrivati anche il 70-80% e in condizioni di scarsa ventilazione.

Secondo le previsioni meteo da lunedì ci sarà un primo cedimento della roccaforte anticiclonica lascerà spazio ad una maggior presenza temporalesca sui comparti alpini e prealpini. Secondo il Meteo.it ci sarà l’ingresso di masse d’aria più fresca provenienti direttamente dal nord Atlantico. Ecco che arriva un primo timido calo termico al Nord più avvertibile sulle alture.

Evidente cambiamento sul fronte climatico lo registreremo tra le giornate di martedì 17 e mercoledì 18. La bolla d’aria calda africana si sgonfierà improvvisamente minacciata da aria ancora più fresca pronta a provocare un netto e deciso calo termico dapprima al Centro-Nord ed in seguito anche al Sud. Quindi mercoledì sera le temperature, specialmente al Nord, potranno perdere parecchi gradi fino a 10-12°C.