Prima la rapina e poi la fuga, giovanissimo bloccato a Secondigliano

PUBBLICITÀ

Continuano gli episodi di violenza giovanile, mentre cresce la pressione delle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno. Dopo risse e accoltellamenti avvenuti nei mesi scorsi, gli uomini del commissariato di Secondigliano, guidati dal vice questore Tommaso Pintauro, hanno intensificato i controlli sul territorio. Un’attività che ha già prodotto risultati.

L’ultimo episodio si è verificato ieri sera a Casavatore, dove un minore è stato rapinato dello scooter, del cellulare e del denaro da due giovani armati di pistola.

PUBBLICITÀ

Allertata la polizia, gli agenti di Secondigliano si sono messi sulle tracce dei rapinatori seguendo il segnale GPS dell’iPhone della vittima. La localizzazione ha condotto in via Monte Tifata, dove è stato rinvenuto lo scooter rubato e sorpresi due giovani intenti ad armeggiare.

Vistisi scoperti, i baby rapinatori sono fuggiti per le strade del rione Berlingieri, ma uno di loro è stato subito bloccato dai Falchi di Corso Secondigliano.

Il ragazzo, minorenne e originario del Berlingieri, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per il reato di rapina. Sono in corso le indagini per identificare il complice, che si sospetta sia anch’egli minorenne.

Negli ultimi mesi numerose sono state le segnalazioni dei cittadini esasperati da sfilate di motorini, risse e rapineproprio nel Berlingieri, divenuto nel fine settimana la meta dei giovanissimi di Secondigliano e dei comuni limitrofi. Per questo motivo la pressione delle forze dell’ordine resta costante.