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Ancora sangue sulle strade del Sannio. A pochi giorni e chilometri di distanza dall’incidente verificatosi nel territorio di Amorosi – sei persone in codice rosso in quella circostanza – un altro tragico schianto costa questa volta la vita ad un ragazzo di 23 anni, Costantino Mastrocinque, residente in via Boscocupo di Dugenta.

Prima lo schianto in auto contro il muro, poi si ribalta: Costantino muore a 23 anni nel Sannio

Il giovane, alle ore 5:30 della mattinata di ieri, domenica 30 agosto, si trovava alla guida della propria automobile, una Ford Fiesta, lungo la Fondovalle Isclero, viaggiando in direzione Telese Terme.

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Nel tragitto, subito dopo aver superato un distributore di benzina situato sulla destra, prima di imboccare lo svincolo per Dugenta, per cause ancora in corso di rigoroso accertamento da parte delle forze dell’ordine, la vettura ha prima impattato un muro laterale per poi ribaltarsi.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme e ai sanitari del 118. Ogni tentativo di soccorso si è però rivelato vano: per il giovane non c’era più nulla da fare.

Costantino era molto conosciuto a Dugenta, così come la sua famiglia e il suo gemello. Un ragazzo che lavorava come cameriere, descritto come serio, preciso e responsabile. La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità, costretta a fare i conti con un altro grande dolore. Restano ora da chiarire le cause e l’esatta dinamica dello schianto.

Saranno le indagini dei carabinieri, insieme agli elementi raccolti durante i rilievi, a stabilire cosa sia accaduto nei pochi istanti che hanno preceduto l’impatto. Sul posto, intanto, è rimasto il segno di una tragedia che ha spezzato la vita di un ragazzo di appena 23 anni. Una tragedia che, inevitabilmente, riporta anche il tema della sicurezza della Fondovalle Isclero al centro del dibattito.