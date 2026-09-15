Prodotti ittici e abbigliamento, interdittive antimafia per due aziende di Qualiano e Casandrino

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Nuova stretta della Prefettura di Napoli sul fronte della prevenzione antimafia. Il Prefetto Michele di Bari ha adottato due provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti di imprese operanti sul territorio provinciale, nell’ambito delle attività finalizzate a contrastare ogni possibile infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico locale.

I provvedimenti sono il risultato di un’approfondita attività istruttoria svolta dagli uffici prefettizi attraverso un’attenta analisi degli elementi informativi raccolti, con l’obiettivo di individuare eventuali situazioni di permeabilità agli interessi della criminalità organizzata.

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Le aziende destinatarie delle interdittive hanno sede legale nei comuni di Qualiano e Casandrino e operano rispettivamente nei settori del commercio all’ingrosso e al dettaglio, importazione ed esportazione di prodotti ittici e del commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori.

Tre misure di prevenzione collaborativa

Nei giorni scorsi il Prefetto ha inoltre adottato tre misure di prevenzione collaborativa previste dall’articolo 94-bis del Codice Antimafia.

I provvedimenti riguardano imprese con sedi a San Giuseppe Vesuviano e Somma Vesuviana, attive nei settori del disbrigo pratiche, dell’edilizia e della mediazione immobiliare.

Si tratta di strumenti alternativi alle interdittive antimafia, applicati nei casi in cui gli elementi emersi evidenzino situazioni di agevolazione occasionale nei confronti della criminalità organizzata e non un livello di infiltrazione tale da giustificare l’esclusione dell’impresa dal mercato.

L’obiettivo della Prefettura

Le aziende sottoposte a prevenzione collaborativa potranno continuare a operare, ma saranno monitorate per un periodo di un anno attraverso un percorso di recupero e controllo predisposto dall’autorità prefettizia.

L’azione si inserisce nel più ampio programma di contrasto alle infiltrazioni mafiose nell’economia legale, portato avanti dalla Prefettura di Napoli in collaborazione con l’Autorità giudiziaria e le Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di garantire trasparenza, legalità e tutela delle imprese sane del territorio.