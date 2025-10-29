Pronte modifiche al Var, attese novità per episodi di doppia ammonizione

PUBBLICITÀ

Potrebbe arrivare una nuova svolta nell’utilizzo del VAR. L’IFAB, l’organo internazionale che si occupa di modificare le regole del calcio, ha aperto alla possibilità di includere anche le espulsioni per doppia ammonizione tra le casistiche revisionabili con l’ausilio della tecnologia.

La proposta è stata avanzata durante l’ultima riunione virtuale dei Comitati Consultivi Tecnici e Calcistici e sarà valutata ufficialmente il 20 gennaio 2026. Se approvata, rappresenterebbe un ampliamento significativo del protocollo, che finora consente l’intervento del VAR soltanto in caso di espulsione diretta, escludendo quindi i doppi gialli.

Una modifica del genere potrebbe ridurre le polemiche sorte negli ultimi anni in Serie A e nei principali campionati europei, dove alcune decisioni arbitrali legate alle ammonizioni hanno spesso generato contestazioni accese.

Nel frattempo, sul tema è intervenuto anche Michel Platini, che ha commentato: “Il VAR non ci sarebbe stato con me presidente FIFA”, ribadendo la sua storica contrarietà all’eccessiva tecnologizzazione del calcio.