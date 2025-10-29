PUBBLICITÀ
HomeSportPronte modifiche al Var, attese novità per episodi di doppia ammonizione
Sport

Pronte modifiche al Var, attese novità per episodi di doppia ammonizione

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
var doppia ammonizione
PUBBLICITÀ

Potrebbe arrivare una nuova svolta nell’utilizzo del VAR. L’IFAB, l’organo internazionale che si occupa di modificare le regole del calcio, ha aperto alla possibilità di includere anche le espulsioni per doppia ammonizione tra le casistiche revisionabili con l’ausilio della tecnologia.

La proposta è stata avanzata durante l’ultima riunione virtuale dei Comitati Consultivi Tecnici e Calcistici e sarà valutata ufficialmente il 20 gennaio 2026. Se approvata, rappresenterebbe un ampliamento significativo del protocollo, che finora consente l’intervento del VAR soltanto in caso di espulsione diretta, escludendo quindi i doppi gialli.

PUBBLICITÀ

Una modifica del genere potrebbe ridurre le polemiche sorte negli ultimi anni in Serie A e nei principali campionati europei, dove alcune decisioni arbitrali legate alle ammonizioni hanno spesso generato contestazioni accese.

Nel frattempo, sul tema è intervenuto anche Michel Platini, che ha commentato: “Il VAR non ci sarebbe stato con me presidente FIFA”, ribadendo la sua storica contrarietà all’eccessiva tecnologizzazione del calcio.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati