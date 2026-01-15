Qualiano, arriva il collegamento diretto con la zona ospedaliera grazie alla nuova linea Anm

Dal 𝟭𝟲 𝗴𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼 sarà attiva in via sperimentale la 𝗹𝗶𝗻𝗲𝗮 𝘀𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 𝟭𝟲𝟱𝗤 che collega 𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼 con l’𝗢𝘀𝗽𝗲𝗱𝗮𝗹𝗲 𝗖𝗮𝗿𝗱𝗮𝗿𝗲𝗹𝗹𝗶. Il servizio è operativo 𝗱𝗮𝗹 𝗹𝘂𝗻𝗲𝗱ì 𝗮𝗹 𝘃𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱ì e attraversa 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗶 𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗰𝗶 della città metropolitana, dai 𝗽𝗼𝗹𝗶 𝗼𝘀𝗽𝗲𝗱𝗮𝗹𝗶𝗲𝗿𝗶 alle 𝗮𝗿𝗲𝗲 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗲, fino ai 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗶 𝗻𝗼𝗱𝗶 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘀𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗼.
È la 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮 che 𝗔𝗡𝗠 garantisce un 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗼 per 𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼. Precedentemente questa linea stazionava a 𝗦𝗮𝗻 𝗥𝗼𝗰𝗰𝗼 𝗱𝗶 𝗠𝗮𝗿𝗮𝗻𝗼. Un fatto che segna una 𝘀𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮 nella mobilità quotidiana di studenti, lavoratori e di tutte le 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗲𝘀𝗶.
La 𝗹𝗶𝗻𝗲𝗮 𝟭𝟲𝟱𝗤 parte dall’𝗢𝘀𝗽𝗲𝗱𝗮𝗹𝗲 𝗖𝗮𝗿𝗱𝗮𝗿𝗲𝗹𝗹𝗶 alle 𝟱:𝟬𝟬, con 𝘂𝗹𝘁𝗶𝗺𝗮 𝗰𝗼𝗿𝘀𝗮 alle 𝟭𝟱:𝟯𝟬. Da 𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼 la 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 è alle 𝟲:𝟬𝟬, l’𝘂𝗹𝘁𝗶𝗺𝗮 alle 𝟭𝟲:𝟱𝟱. Il percorso interessa 𝗠𝗮𝗿𝗮𝗻𝗼, 𝗖𝗵𝗶𝗮𝗶𝗮𝗻𝗼, 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰𝗹𝗶𝗻𝗶𝗰𝗼, 𝗣𝗮𝘀𝗰𝗮𝗹𝗲 e 𝗖𝗮𝗿𝗱𝗮𝗿𝗲𝗹𝗹𝗶, rafforzando l’𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗮 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗶 e 𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝘂𝗿𝗲 𝘀𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗳𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼.
Il sindaco 𝗥𝗮𝗳𝗳𝗮𝗲𝗹𝗲 𝗗𝗲 𝗟𝗲𝗼𝗻𝗮𝗿𝗱𝗶𝘀 dichiara: “Avevamo indicato il 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼 come 𝗽𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮𝘁𝗼. Oggi questo impegno trova un altro 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼. Ringrazio il consigliere metropolitano con delega ai trasporti, 𝗟𝘂𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗕𝗼𝗿𝗿𝗲𝗹𝗹𝗶; l’assessore 𝗧𝗼𝗺𝗺𝗮𝘀𝗼 𝗣𝗶𝗰𝗮𝘀𝗰𝗶𝗮 ed il consigliere comunale 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗦𝗴𝗮𝗿𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮. Questo é un 𝗿𝗶𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝘁𝗼 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗼 e non sarebbe stato possibile senza il loro lavoro. 𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼 era servita esclusivamente dalla 𝗖𝗧𝗣, da domani sarà presente anche l’𝗔𝘇𝗶𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗡𝗮𝗽𝗼𝗹𝗲𝘁𝗮𝗻𝗮 𝗠𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à”.
L’assessore ai trasporti 𝗧𝗼𝗺𝗺𝗮𝘀𝗼 𝗣𝗶𝗰𝗮𝘀𝗰𝗶𝗮 aggiunge: “”Non si vedevano risultati così sui trasporti da anni. L’ANM entra per la prima volta nella storia del Comune di Qualiano, portando nuovi servizi alla collettività e un collegamento diretto con Marano e la zona di San Rocco, tratte che prima non esistevano. Questo è il frutto di un lavoro di squadra, serio e costante. Continueremo a dare nuove risposte e nuovi servizi ai cittadini”, dichiara Picascia – “Ringrazio il Raffaele de Leonardis – Sindaco di Qualiano per la fiducia accordata con la delega ai Trasporti, rinnovando l’impegno a “fare sempre meglio e di più” per la mobilità del territorio”.
Il consigliere comunale 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗦𝗴𝗮𝗿𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮 conclude: “Finalmente, per la prima volta, siamo riusciti a far arrivare l’ANM a Qualiano. Un’azienda che già serviva i Comuni limitrofi come Giugliano, Villaricca, Calvizzano e Marano, ma che finora non arrivava da noi. Oggi, anche se inizialmente solo in alcune fasce orarie”, dichiara Sgariglia. Qualiano sarà collegata direttamente con la zona ospedaliera attraverso la linea 165, che effettuerà il percorso Qualiano – San Rocco – Marano – Zona Ospedaliera. “Dopo due anni di duro lavoro, siamo riusciti a portare questo servizio sul nostro territorio, in attesa di una più ampia riorganizzazione del trasporto pubblico provinciale con la nuova azienda affidataria della gara regionale”.
𝐄𝐂𝐂𝐎 𝐈𝐋 𝐏𝐄𝐑𝐂𝐎𝐑𝐒𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝟏𝟔𝟓𝐐: 𝐀𝐓𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐃𝐀𝐋 𝟏𝟔 𝐆𝐄𝐍𝐍𝐀𝐈𝐎 𝐃𝐀𝐋 𝐋𝐔𝐍𝐄𝐃𝐢̀ 𝐀𝐋 𝐕𝐄𝐍𝐄𝐑𝐃𝐢̀
𝑂𝑠𝑝𝑒𝑑𝑎𝑙𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑑𝑎𝑟𝑒𝑙𝑙𝑖 – 𝑣. 𝐶𝑎𝑟𝑑𝑎𝑟𝑒𝑙𝑙𝑖 – 𝑝.𝑙𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑑𝑎𝑟𝑒𝑙𝑙𝑖 – 𝑣. 𝐶𝑎𝑟𝑑𝑎𝑟𝑒𝑙𝑙𝑖 – 𝑣. 𝑃𝑖𝑒𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒 – 𝑣. 𝐷𝑒 𝐴𝑚𝑖𝑐𝑖𝑠 ( 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑐𝑙𝑖𝑛𝑖𝑐𝑜) – 𝑣. 𝑁. 𝑇𝑜𝑠𝑐𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 – 𝑣. 𝐷𝑒𝑖 𝐶𝑖𝑙𝑖𝑒𝑔𝑖 – 𝑣. 𝑆𝑐𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜𝑛𝑒 (𝑀1 𝐶ℎ𝑖𝑎𝑖𝑎𝑛𝑜) – 𝑣. 𝑆. 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐴 𝐶𝑢𝑏𝑖𝑡𝑜 – 𝑀𝑎𝑟𝑎𝑛𝑜 ( 𝑣. 𝐹𝑎𝑙𝑐𝑜𝑛𝑒 – 𝑣. 𝐿𝑎𝑧𝑖𝑜 – 𝑣. 𝑇𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 – 𝑣. 𝑃𝑖𝑎𝑣𝑒 – 𝐶.𝑠𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑛𝑒𝑜 – 𝑣. 𝑆𝑎𝑛 𝑅𝑜𝑐𝑐𝑜 – 𝑣. 𝐶𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑣𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒) – 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑜 (𝑣. 𝐷𝑖 𝑉𝑖𝑡𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 – 𝑝.𝑧𝑎 𝐴𝑝𝑖𝑐𝑒𝑙𝑙𝑎)
𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑜 (𝑣. 𝐷𝑖 𝑉𝑖𝑡𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 – 𝑝.𝑧𝑎 𝐴𝑝𝑖𝑐𝑒𝑙𝑙𝑎) – 𝑀𝑎𝑟𝑎𝑛𝑜 (𝑣. 𝐶𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑣𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒 – 𝑣. 𝑆. 𝑅𝑜𝑐𝑐𝑜 – 𝑐.𝑠𝑜 𝑈𝑚𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜 – 𝑣. 𝑀𝑒𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎 – 𝑐.𝑠𝑜 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑎) – 𝑣. 𝑆. 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐴 𝐶𝑢𝑏𝑖𝑡𝑜 – 𝑣. 𝐷𝑒𝑖 𝐶𝑖𝑙𝑖𝑒𝑔𝑖 – 𝑣. 𝑁. 𝑇𝑜𝑠𝑐𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 – 𝑣. 𝐷𝑒 𝐴𝑚𝑖𝑐𝑖𝑠 – 𝑣. 𝑃𝑎𝑛𝑠𝑖𝑛𝑖 (𝑃𝑜𝑙𝑖𝑐𝑙𝑖𝑛𝑖𝑐𝑜) – 𝑣. 𝑆𝑒𝑚𝑚𝑜𝑙𝑎 (𝑂𝑠𝑝𝑒𝑑𝑎𝑙𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒) – 𝑣. 𝐷’𝐴𝑛𝑡𝑜𝑛𝑎 – 𝑣. 𝐶𝑎𝑟𝑑𝑎𝑟𝑒𝑙𝑙𝑖 – 𝑂𝑠𝑝𝑒𝑑𝑎𝑙𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑑𝑎𝑟𝑒𝑙𝑙𝑖
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑂𝑠𝑝𝑒𝑑𝑎𝑙𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑑𝑎𝑟𝑒𝑙𝑙𝑖 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑟𝑒 05:00; 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑟𝑒 15:30.
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑟𝑒 06:00, 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑟𝑒 16:55.