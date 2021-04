Sicurezza stradale a Qualiano, dissuasori in via Falcone: accolta l'istanza del consigliere Di Procolo

Il consigliere comunale di minoranza del Comune di Qualiano, Vittorio Di Procolo, ha protocollato poche ore fa una istanza di sollecito in merito all’istallazione dei dossi artificiali lungo via G. Falcone. L’annuncio arriva dal suo profilo Facebook, dove approfondisce il problema della sicurezza stradale, anche in vista del ritorno a scuola da parte degli studenti.

Il post

“Premessa: Il problema della sicurezza stradale riguarda un po’ tutto il territorio di Qualiano, motivo per il quale il mio impegno proseguirà anche in questa direzione, attraverso nuove proposte e progetti che sottoporrò all’Amministrazione comunale.

In qualità di consigliere comunale ho protocollato poche ore fa una istanza di sollecito in merito all’istallazione dei dossi artificiali in via G. Falcone. Una arteria cittadina ahimè interessata da diversi sinistri stradali anche di natura mortale.

Nel mese di Settembre scorso la suddetta proposta, di cui sono primo firmatario, venne votata ad unanimità dei presenti in consiglio comunale (a dimostrazione che alcuni temi come appunto la sicurezza stradale e l’ambiente non hanno colori politici, quindi ogni utile iniziativa andrebbe votata con coscienza e senso di responsabilità).

La delibera di consiglio comunale era arrivata agli uffici competenti (come per prassi) per acquisire i pareri: tecnico ed economico.

Ebbene, hanno emesso ed acquisito ciò che stavamo aspettando, con “parere favorevole per l’istallazione dei dossi artificiali in Via G. Falcone”.

Con grande stupore, preso atto di quanto sopra, ho pensato, con spirito propositivo, di protocollare una ISTANZA DI SOLLECITO. Questa è rivolta al Responsabile dei Lavori Pubblici, a Raffaele De Leonardis Sindaco e all’Assessore Domenico Di Domenico, affinché congiuntamente possano procedere per porre in essere tutti quegli atti conseguenziali per affidare ad una ditta specializzata la posa in opera dei dossi artificiali sua Via G. Falcone. Strada che a breve sarà frequentata quotidianamente anche da centinaia di studenti”.