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Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 3 persone dai 37 ai 65 anni, quest’ultima con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Quasi 1 kg e mezzo tra hashish e marijuana, smantellata l’officina della droga al don Guanella

In particolare, gli agenti del Commissariato di Scampia, con la collaborazione di un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso uno stabile nel rione Don Guanella dove hanno rinvenuto, ben occultato, all’interno di un appartamento in uso ad una 59enne, un involucro contenente circa 600 grammi di marijuana.

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Ancora i poliziotti, nell’ambito del medesimo servizio all’interno dello stabile, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un 65enne ed una 37enne, dove hanno rinvenuto un involucro di marijuana del peso di 850 grammi circa, uno di hashish del peso di 20 grammi circa, 10.000 euro e diverso materiale per il confezionamento della droga. Inoltre, gli operatori hanno rinvenuto un sistema DVR (impianto di videosorveglianza) al quale erano collegate delle telecamere che inquadravano le pertinenze dell’area esterna.

Durante le fasi di controllo, il 65enne ha tentato di disfarsi di un involucro che, prontamente recuperato dai poliziotti, è risultato contenere 5 grammi circa di marijuana. Per tale motivo, i prevenuti sono stati tratti in arresto dal personale operante.

Detengono armi, denunciati in due

Sempre al rione don Guanella, nel pomeriggio di venerdì 8 maggio, la Polizia di Stato ha denunciato 2 persone per detenzione abusiva di armi clandestine con relativo munizionamento.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Scampia hanno controllato l’abitazione di due persone in zona Don Guanella dove sono state rinvenute, ben occultate all’interno di un’intercapedine, una pistola semiautotmatica cal. 9 con relativo caricatore e matricola abrasa, una pistola semiautomatica cal. 7.65 con relativo caricatore e matricola abrasa, 15 munizioni cal. 9 e 24 munizioni cal. 7.65.

Infine, gli operatori hanno rinvenuto diverse centraline per diagnostica motori, adattatori, sonde e schede elettroniche utilizzate per la connessione alle centraline delle autovetture.