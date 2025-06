Raccolta fondi per Morena, la 16enne di Marigliano è affetta da un’epilessia rara

PUBBLICITÀ

Una speranza in America per Morena, 16enne di Marigliano, in provincia di Napoli, affetta da una rarissima forma di epilessia farmacoresistente con sindrome di Rasmussen.

La mamma, Feliciana Manna, ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe per un intervento, la DBS intracranica, che, effettuata con tecnologie più avanzate rispetto all’Italia, potrebbe dare alla giovane una vita migliore.

“La nostra raccolta fondi – scrive Feliciana – mira a finanziare la ricerca di nuove cure ea sostenere la nostra speranza. Mia figlia ne è stata colpita all’età di 6 anni. È la terza in Europa e non si conoscono ancora le cause”.

La mamma racconta che l’epilessia di Morena si presenta con crisi pluriquotidiane, deficit cognitivi e man mano motori. È anche costretta all’ossigenoterapia. Seguita dal Bambin Gesù di Roma, i medici hanno sconsigliato un intervento in Italia perché la DBS viene effettuata solo su pazienti più anziani affetti da Parkinson, mentre l’alternativa, l’emisferectomia, comporterebbe rischi molto elevati.

Le tecnologie americane però promettono maggiore successo. Mediante un medico che ha svolto queste operazioni fino a pochi anni fa, Feliciana è in contatto con tre cliniche ea breve le verrà comunicato dove recarsi.

“Purtroppo l’intervento è costoso e non ci sono assicurazioni da poter stipulare. Stiamo condividendo con voi – spiega – cercando un vostro aiuto e supporto”.

L’obiettivo finale è di 150mila euro. Sulla piattaforma sono già arrivate 400 donazioni. Si può contribuire al link https://www.gofundme.com/f/nb8s8-la-speranza-e-lultima-a-morire

