Ragazza di 23 anni accoltellata a Salerno, individuato il presunto aggressore

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Paura a Salerno, dove una 23enne è stata aggredita e accoltellata alle spalle da uno sconosciuto. L’episodio è avvenuto lo scorso 23 settembre, intorno alle 21.30, in Largo San Tommaso d’Aquino. La giovane, colpita prima con calci e pugni e poi ferita alla nuca con un’arma da taglio, è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso al pronto soccorso. Qui ha ricevuto cure mediche e trasfusioni di sangue, prima di essere dimessa con una prognosi di 21 giorni.

Sull’accaduto indaga la Squadra Mobile di Salerno, coordinata dalla Procura. Gli investigatori hanno diffuso alcuni fotogrammi del presunto responsabile e invitano chiunque lo riconosca a fornire informazioni. Le segnalazioni possono essere effettuate alla Questura di Salerno, al numero 089.613111, oppure tramite l’app YouPol, che consente di inviare anche segnalazioni riservate con foto, video e audio.

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