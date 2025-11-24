PUBBLICITÀ
Raid al supermercato per rubare detersivi per i piatti, arrestato 44enne a Torre del Greco

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Nella serata di venerdì 21 novembre, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 44enne torrese con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Circonvallazione per la segnalazione di un furto in atto presso un esercizio commerciale.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati da un dipendente il quale ha raccontato che, poco prima, aveva sorpreso un uomo mentre stava asportando una scatola con 12 detersivi per stoviglie e lo aveva bloccato. Inoltre, in quei frangenti, il dipendente ha riferito che mancava anche un’altra scatola contenente la stessa quantità di detersivi e che, due giorni prima, era stata asportata un’ulteriore scatola.

Gli operatori, grazie anche alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno accertato che il prevenuto, aveva prelevato una scatola di detersivi e l’aveva nascosta in una traversa adiacente per poi rientrare all’interno dell’attività commerciale nel tentativo di sottrarne un’altra fino a quando era stato fermato.

Pertanto, gli agenti hanno rinvenuto, ben occultata dietro un muretto, l’altra scatola di detersivi ed hanno inoltre accertato che, anche due giorni prima, il 44enne si era reso responsabile dell’altro furto avvenuto all’interno del supermercato.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

