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Amara sorpresa alle porte di Napoli, nella zona dell’Ipercoop di Afragola, nei pressi del McDonald’s, dove un’auto nuova è stata danneggiata. Secondo quanto riferito, i responsabili avrebbero rubato dei panni sporchi lasciati all’interno del veicolo e, non contenti, avrebbero rotto anche due vetri.

Raid fuori al McDonald’s di Afragola, distruggono auto nuova per rubare panni sporchi

Un episodio che lascia rabbia e incredulità, soprattutto per il proprietario, che si ritrova a fare i conti con danni alla propria automobile, acquistata da poco, e con il disagio di dover affrontare le necessarie riparazioni.

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A colpire è anche l’assurdità del gesto: non solo il furto di oggetti presenti nell’auto, ma anche la decisione di danneggiare il veicolo, causando ulteriori problemi e spese.

«Viviamo in una città dove non puoi uscire senza preoccuparti». È questo il sentimento che emerge davanti a episodi del genere, che alimentano la preoccupazione di chi vorrebbe semplicemente trascorrere qualche ora fuori casa senza temere brutte sorprese.

La zona dell’Ipercoop è frequentata quotidianamente da numerose persone per acquisti, commissioni e momenti di svago. Per questo, episodi simili sollevano interrogativi sulla sicurezza delle auto parcheggiate.

Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabili. Intanto, resta l’amarezza per un gesto incomprensibile: un’auto nuova danneggiata e due vetri rotti, per una vicenda che lascia rabbia e tanta delusione.