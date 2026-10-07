Rapina al corriere di tabacchi tra Marianella e Piscinola: sei misure cautelari

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Sei persone, cinque maggiorenni e un minorenne, sono state raggiunte da due distinte ordinanze di misura cautelare nell’ambito delle indagini su una rapina ai danni di un corriere di tabacchi avvenuta lo scorso 1° luglio tra Marianella e Piscinola. I provvedimenti sono stati eseguiti dai Carabinieri della Compagnia Napoli-Vomero.

Le misure sono state emesse dal GIP presso il Tribunale di Napoli e dal GIP presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli. Tre degli indagati sono stati condotti in carcere, due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre il minorenne è stato collocato in un Istituto Penale per Minorenni.

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Tutti sono indagati, a vario titolo e secondo le rispettive posizioni, per rapina aggravata dall’uso di armi, dalla presenza di più persone, dal concorso con un soggetto minorenne all’epoca dei fatti e dall’uso di travisamenti.

L’assalto dopo la consegna in tabaccheria

La rapina sarebbe avvenuta il 1° luglio, al termine di una consegna effettuata da un corriere di tabacchi presso una tabaccheria del quartiere Marianella.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Napoli-Vomero, il corriere sarebbe stato raggiunto da due persone. Uno dei due sarebbe stato armato di pistola e, dopo essere salito sul furgone, avrebbe costretto la vittima a raggiungere una zona isolata del quartiere Piscinola.

È proprio in quest’area che sarebbe entrato in azione il resto del gruppo.

Il furgone svuotato a Piscinola

Una volta raggiunta la zona individuata dai rapinatori, gli altri complici, tutti con il volto coperto, avrebbero circondato il mezzo e proceduto a svuotarlo.

Le confezioni di sigarette sarebbero state trasferite su un altro veicolo, utilizzato per allontanare la refurtiva. Gli investigatori hanno ricostruito anche un particolare relativo alla vettura: la targa sarebbe stata parzialmente coperta, nel tentativo di rendere più difficile l’identificazione.

L’azione sarebbe stata quindi organizzata con diversi ruoli, dalla fase dell’intercettazione del corriere fino al trasferimento dei tabacchi.

Due veicoli sequestrati e una stecca recuperata

Le indagini sono scattate immediatamente dopo la rapina. I Carabinieri sono riusciti a individuare e sottoporre a sequestro due veicoli ritenuti utilizzati per il colpo.

Nel corso degli accertamenti è stata inoltre recuperata una stecca di tabacchi ritenuta parte della merce sottratta al corriere.

Gli approfondimenti investigativi successivi avrebbero consentito agli inquirenti di ricostruire la dinamica dell’assalto e di arrivare all’identificazione dei sei soggetti destinatari delle misure cautelari.

Tre in carcere, due ai domiciliari e un minorenne in IPM

Il provvedimento eseguito dai Carabinieri riguarda complessivamente sei indagati. Per tre di loro è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre altri due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

Per il sesto indagato, minorenne all’epoca dei fatti, è stata disposta la custodia presso un Istituto Penale per Minorenni.

L’inchiesta è stata condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Napoli-Vomero e coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, d’intesa con la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli.

Si tratta di provvedimenti adottati nella fase delle indagini preliminari. I destinatari delle misure sono persone sottoposte alle indagini e presunte innocenti fino a sentenza definitiva. Contro le ordinanze sono previsti i mezzi di impugnazione.