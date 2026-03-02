Rapina all’Eurospin a Mugnano, il racconto di Francesco: “Dicevano spar ‘a chist’, ho avuto paura di morire”

PUBBLICITÀ

Paura e terrore domenica sera all’Eurospin di Mugnano, in via Pietro Nenni, sulla Circumvallazione esterna. Intorno alle 19:30 due banditi armati di pistola e con il volto coperto da passamontagna hanno fatto irruzione nel supermercato, seminando il panico tra clienti e dipendenti.I malviventi, giunti in sella a uno scooter, un Piaggio Beverly grigio, si sono diretti immediatamente verso le casse. A raccontarci quei momenti drammatici è Francesco, dipendente 30enne di Mugnano di Napoli, che si trovava alla cassa insieme a un collega.

Il racconto di Francesco

«Abbiamo visto questi due spuntare all’improvviso – racconta –. Si sono diretti verso di me, puntandomi la pistola e minacciandomi di aprire il cassetto. Hanno portato via circa 1.500 euro. Poi volevano altri soldi dalla cassaforte. Ci hanno minacciati di sparare. Dicevano “spar spar”. Mi hanno dato un forte schiaffo e mi hanno strattonato perché non ero abbastanza collaborativo. Mi hanno anche strappato il portafoglio dai pantaloni e presto 50 euro. Mi hanno lanciato una retina di limoni in faccia. Ho avuto paura di morire».



Non sarebbe la prima volta che il punto vendita finisce nel mirino dei rapinatori. «Lo scorso novembre un’altra rapina, poi per diversi sabati consecutivi altri colpi. Sembra di essere diventati un bancomat. Questo fa perdere clientela e sicurezza a noi dipendenti», aggiunge il 30enne. Dopo l’aggressione, Francesco è stato trasportato all’ospedale di Giugliano in Campania, dove è stato dimesso intorno alle 3 di notte. Ha riportato traumi e varie ferite. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Marano di Napoli. Sul posto è intervenuta anche l’ambulanza del 118. Non si esclude un possibile collegamento con altri episodi avvenuti in supermercati della zona nella stessa sera.

«Siamo stanchi – conclude Francesco –. Può scapparci il morto. Si faccia qualcosa per noi che dobbiamo portare il pane a casa».