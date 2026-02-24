PUBBLICITÀ
Rapina choc a Qualiano, minacciano ragazzini col coltello e fuggono con borsa e cellulare

Di Nicola Avolio
Sono stati attimi di grande terrore per due giovanissimi, rimasti vittime di una rapina. L’episodio è avvenuto a Qualiano, nella serata di domenica 22 febbraio, poco prima della mezzanotte lungo via Consolare.

I due ragazzi stavano tornando a casa quando, stando a quanto è emerso, in quattro col volto coperto, su due scooter Piaggio Liberty di cui uno completamente nero mentre l’altro bianco e nero, sono comparsi all’improvviso.

I soggetti in scooter hanno preso di mira i due. Uno di loro, con un coltello in mano, è sceso dal mezzo a due ruote, e ha minacciato i due minori intimando loro di consegnare i cellulari. Un altro, restando in sella allo scooter, ha mostrato un’arma da taglio a sua volta.

Così le due vittime, per evitare conseguenze, hanno dato loro quanto richiesto. Non contenti, uno dei rapinatori ha anche strappato con la forza la borsa che uno dei due giovani aveva con sé.

Una volta ottenuto quello che volevano, se ne sono andati via scappando verso Corso Campano. L’accaduto è stato denunciato alle forze dell’ordine e stando alle prime informazioni, i rapinatori hanno portato via un iPhone 16 e la borsa in pelle in cui c’erano effetti personali.

I malviventi, sembra avessero tra i 15 e i 17 anni. Quello sceso dallo scooter, aveva una tuta nera con linee gialle ed era alto più o meno un metro e 70. Al momento sono in corso le indagini da parte delle autorità per risalire ai banditi.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

