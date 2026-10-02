Rapinato dopo aver prelevato a Secondigliano, arrestati grazie a TikTok

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Hanno atteso il prelievo. Poi come rapaci gli si sono avvicinati e lo hanno rapinato. Un’azione fulminea e cruenta che ha lasciato in terra un 73enne che se l’è vista davvero brutta. A ristabilire la giustizia ci hanno però pensato gli uomini della squadra investigativa ed operativa del commissariato di Secondigliano (guidato all’epoca dal vice questore aggiunto Tommaso Pintauro). I ‘fantasmi’ hanno infatti eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta del Sostituto Procuratore Dott.ssa Federica D’Amodio, nei confronti del 48enne Salvatore Scippa e del 31enne Antonio Imperatore ritenuti responsabili dei reati di rapina.

L’indagine degli agenti di polizia di Secondigliano

L’attività d’indagine è il risultato di una complessa e minuziosa raccolta di tutti gli elementi probatori emersi nel corso del suo svolgimento e che sono stati puntualmente raccolti dagli uomini del commissariato Secondigliano (all’epoca dei fatti diretto dal vice questore aggiunto Tommaso Pintauro) consentendo di arrivare all’individuazione dei due uomini.

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Secondo la ricostruzione nel mirino dei due era finito un pensionato di 73 anni che aveva prelevato mille euro dall’ufficio postale di via Cassano e stava rientrando a casa a bordo della sua bicicletta. I due gli si sono avvicinati e lo hanno prima investito con un’autovettura e, successivamente, lo hanno minacciato strappandogli dalla tasca dei pantaloni l’importo poco prima prelevato ed uno smarpthone Iphone.

La pista di TikTok

La particolarità dell’indagine è che si è avvalsa anche dell’utilizzo dei social network: nello specifico uno dei due arrestati è stato rintracciato dagli agenti grazie alle dirette live di una familiare sul suo profilo social TikTok: gli agenti, mischiandosi tra i followers, hanno carpito informazioni essenziali per l’identificazione dei luoghi di domicilio e dell’identità degli indagati.

I precedenti di Scippa

Tra i due il più ‘conosciuto’ alle forze dell’ordine è senza dubbio Salvatore Scippa che nel maggio 2011 fu arrestato per la rapina ai danni del turista americano 66enne che è morto dopo nove giorni di agonia in ospedale per aver difeso il proprio orologio “Rolex”: all’epoca Scippa, insieme ad un complice, aggredì il turista per strappargli l’orologio nei pressi del Porto, dopo che erano sbarcati dalla nave da una crociera facendolo cadere e battere la testa sul selciato. L’esecuzione delle misure cautelari giungi al termine di una settimana intensa per il commissariato di Secondigliano che ha inanellato cinque arresti in cinque giorni tra Squadra Volanti e Squadra Investigativa ed alla cui Dirigenza dal 28 settembre scorso, si è insediato il Commissario Capo dott. Alessandro Petrazzuolo.