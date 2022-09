Raspadori fa esplodere il Maradona, gol vittoria contro lo Spezia al ’90

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Spezia, anticipo della 6ª giornata di Serie A. Spalletti deve rinunciare agli infortunati Demme ed Osimhen e in vista della sfida di Champions League contro Rangers opera alcuni cambi. In porta confermato Meret, in difesa Mario Rui si riprende la fascia sinistra, a destra ci sarà Di Lorenzo, mentre al centro Kim riposa e lascia il posto a Juan Jesus per far coppia con Rrahmani. A centrocampo un turno di riposo tocca a Lobotka, al suo posto Ndombele che compone la mediana con Anguissa ed Elmas, preferito a Zielinski. In attacco Politano a destra, Kvaratskhelia a sinistra ed al centro Raspadori vince il ballottaggio con il Simeone.

NAPOLI (4-3-3) : Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Anguissa, Ndombele, Elmas, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

SPEZIA (4-4-2) : Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. All.Gotti.

PRIMO TEMPO

Termina 0-0 il primo tempo del Maradona tra Napoli e Spezia. Tante occasioni per gli azzurri nel corso della prima frazione, ma finora sta tenendo il muro dei liguri. Squadre negli spogliatoi. Il migliore del Napoli è stato Kvara, dal cui piede sono partite le azioni più pericolose.

SECONDO TEMPO

46′ – Subito un cambio all’intervallo per il Napoli: fuori Ndombele e dentro Lobotka.

47′ – ANGUISSA! Subito un tentativo da dentro l’area del centrocampista, con Dragowski che respinge con i piedi.

Al 57esimo doppia sostituzione per il Napoli. Escono Politano e Anguissa, entrano al loro posto Zielinski e Lozano

Il polacco al 59esimo già si rende pericoloso con un bel tiro dal limite su ottima azione di Lobotka ma Dragoski manda in calcio d’angolo.

Al 66esimo Spalletti sostituisce Kvara con Simeone, che va a prendere il centro dell’attacco mentre Raspadori si posiziona sulla fascia sinistra al posto del georgiano

73′ – DOPPIA OCCASIONE PER KIWIOR! il centrale prima sfrutta un’indecisione della difesa azzurra e beffa Meret, ma il pallone viene slavato sulla linea da Rrahmani. Poco dopo, calcia sul fondo non di molto.

75′ – Cambio nel Napoli: Gaetano rileva Elmas.

89′ – GOOOOOOOL DEL NAPOLIIIII!!! Lozano riceve palla sulla destra e mette in mezzo. Gateano liscia la sfera, ma alle sua spalle c’è Raspadori che non sbaglia.

Giuntoli a Dazn: “Su Kvara c’erano tanti club, noi siamo intervenuti in inverno e l’abbiamo preso”

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match casalingo contro lo Spezia: “Dobbiamo pensare che ogni gara vale tre punti e che lo scorso anno abbiamo perso qui contro lo Spezia. per questo, dobbiamo stare ancora più attenti. Conoscevamo le qualità di Kvaratskhelia e speravamo in questo impatto. C’erano tante squadre su di lui e le richieste erano importanti, poi lo scoppio della guerra ha cambiato le cose: siamo intervenuti in inverno e lo abbiamo preso”.