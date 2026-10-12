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Riaprirà finalmente la strada statale 7 Quater “Domitiana”. Il ripristino della transitabilità – in entrambe le direzioni – è previsto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 12 ottobre.

Lungo la strada, nel tratto di circa 4 km interdetto al transito, compreso tra gli svincoli di Varcaturo e Lago Patria a Giugliano in Campania (NA), proseguono le attività di Anas finalizzate alla riapertura della tratta, prevista nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 12 ottobre.

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Riaprirà oggi via Domitiana a Giugliano dopo il maltempo, c’è l’aggiornamento

Nel dettaglio, sin dall’eccezionale evento meteorico occorso venerdì 9 ottobre – che ha determinato l’accumulo di acqua e detriti sul piano viabile della statale, proveniente in particolare dalla adiacente via Ripuaria, di competenza comunale – l’Azienda ha operato con tempestività per lo svolgimento di tutte le attività e procedure necessarie a gestire l’evento emergenziale.

In particolare, stante il reiterarsi del problema di sversamento di acqua e materiale proveniente da viabilità non di competenza, che di fatto vanificava il lavoro di svuotamento eseguito, Anas ha operato, anche nel corso del fine settimana, in coordinamento con la competente Prefettura e con i Vigili del Fuoco.

Allo stato attuale prosegue il lavoro su strada, per il tramite delle imprese appaltatrici, intervenute con numerosi mezzi speciali (autocisterne per l’espurgo ed escavatori), in relazione alla necessità di provvedere al completo svuotamento delle vasche di raccolta delle acque presenti lungo la tratta di 4 km.

Tali vasche, infatti, deputate a raccogliere soltanto acqua piovana, a seguito degli eventi meteorici di questi giorni, sono invece state riempite da fango e detriti, con conseguente superamento della portata.

Il completamento di tali attività di svuotamento risulta indispensabile per il ripristino della transitabilità in piena sicurezza, anche in considerazione delle piogge ancora in corso.

Strade in fascia costiera ancora chiuse dopo il maltempo: “Assurdo che manchi un piano traffico”

Il maltempo che negli ultimi giorni si è abbattuto su Napoli e l’intera provincia continua a provocare disagi anche a due giorni di distanza. A seguito degli allagamenti, infatti, diverse strade lungo la fascia costiera di Giugliano risultano ancora chiuse per la messa in sicurezza, provocando enormi disagi ai cittadini per andare al lavoro o per accompagnare i figli a scuola.

Lunghissime code di traffico sono state segnalate da vari utenti sui social, che hanno denunciato lo stato di abbandono in cui da tempo, ormai, versano i cittadini della fascia costiera tra Varcaturo, Licola e Lago Patria e di come sia assurdo che “manchi addirittura un piano traffico per la regolamentazione del flusso delle auto”.

Sulla questione è intervenuto il sindaco di Giugliano, Diego D’Alterio, che attraverso un comunicato ha annunciato una “corsa contro il tempo per riaprire le strade della fascia costiera di Giugliano”: “I lavori proseguono anche in queste ore per ripristinare la circolazione. Sappiamo quanto queste difficoltà pesino su chi deve accompagnare i figli a scuola e raggiungere il posto di lavoro. Domani (oggi, lunedì 12 ottobre ndr), per agevolare gli spostamenti, la Polizia Municipale garantirà una maggiore presenza a supporto della viabilità. Abbiamo anche ricevuto la disponibilità dei dirigenti scolastici delle scuole della zona a collaborare per facilitare gli accessi, con flessibilità negli orari di ingresso in caso di ritardi dovuti al traffico. Ringrazio i dirigenti per l’attenzione alle esigenze delle famiglie”, si legge nella nota condivisa sui social.