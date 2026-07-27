Ricoverato al Cotugno per West Nile: “Ma non ci sono motivi di allarme”

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Un uomo è stato ricoverato per un caso di West Nile all’ospedale Cotugno di Napoli. L’Azienda Ospedaliera dei Colli, che gestisce la struttura sanitaria specializzata nella cura delle malattie infettive, in una nota, “precisa che non sussiste alcun motivo di allarme. Gli accertamenti clinici eseguiti hanno infatti escluso il coinvolgimento diretto del sistema nervoso centrale, allo stato, non vi sono elementi che giustifichino preoccupazioni ulteriori rispetto al quadro clinico del paziente”.

L’Azienda “invita pertanto a evitare interpretazioni allarmistiche”.

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Momenti di forte tensione nel pomeriggio di oggi nel cuore di Ischia Porto, dove una violenta rissa è scoppiata ai tavolini del bar La Dolce Sosta, lungo il centralissimo corso Vittoria Colonna, una delle strade più frequentate dell’isola da residenti e turisti.

La lite, secondo una prima ricostruzione, avrebbe coinvolto i componenti di due famiglie in vacanza e in pochi istanti si è trasformata in una colluttazione che ha richiamato l’attenzione di decine di persone. La situazione è rapidamente degenerata.

Sul posto un uomo e due ragazzi, rispettivamente padre e figli, di Secondigliano, che poco prima erano stati coinvolti nello scontro. Il padre 54enne, il giovane figlio 23enne e l’altra figlia 28enne trasferiti al pronto soccorso, sono stati dimessi rispettivamente con 7 e 5 giorni di prognosi.

Grazie alle immagini di videosorveglianza e alle immediate ricerche i militari sono riusciti ad individuare il gruppo antagonista composto da un’altra famiglia napoletana di 5 persone (hanno 58, 41, 30, 22 e 37 anni).

Dai primi accertamenti pare che la lite poi sfociata in rissa dopo che la famiglia di Secondigliano aveva redarguito il bimbo – a loro dire irrequieto – dell’altro nucleo familiare. Il genitore del piccolo, non gradendo il rimprovero altrui, ha ingenerato uno scontro verbale poi precipitato in rissa con calci, pugni e lanci di oggetti tra tavoli e sedie.

Tutti denunciati, dovranno rispondere di rissa. Le 8 persone saranno inoltre proposte per il foglio di via dall’isola.