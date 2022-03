Riduzione del costo della benzina, sì del Governo al taglio di 20 centesimi

C’è l’annuncio da parte del Governo di una riduzione del costo della benzina che ha superato 2,20 euro al litro. Si parla di 15 o 20 centesimi di risparmio. Il provvedimento è atteso per i prossimi giorni. Nel frattempo, vengono sollecitate inchieste da parte della magistratura sulle presunte speculazioni legate al prezzo del carburante: nel 2013, a Varese, la prima indagine in Italia sui colossi del petrolio.

Secondo le bozze trapelate ieri, si parlava di una riduzione delle accise (il Governo vuole tagliare le accise sulla benzina) che avrebbe portato a risparmiare circa il 10% al litro. Oggi la riduzione su benzina e gasolio dovrebbe essere pari a circa 15 centesimi al litro. Questo sarebbe il taglio deciso dai ministri competenti, dai capi gabinetto e dallo stesso Presidente del Consiglio, una manovra che dovrebbe essere ammortizzata grazie al gettito extra dell’IVA.

Come ormai saprete, il prezzo del carburante lievita a causa di accise e IVA; sul primo fronte, siamo il Paese con le accise più alte d’Europa sul diesel, le seconde più care sulla benzina, mentre l’IVA dipende fondamentalmente dal prezzo del carburante. Se il prezzo di benzina e diesel sale, di conseguenza aumenta anche l’IVA incassata dallo Stato ed è proprio grazie alle maggiori tasse provenienti dai rincari che il Governo può tagliare 15 centesimi di accise.

Teoricamente una volta che i prezzi torneranno a regime, il Governo potrebbe ripristinare le accise tagliate, ma è presto per parlarne. La brutta notizia, per ora, è che nonostante questi 15 centesimi in meno dovremmo comunque restare al di sopra dei 2 euro. Continueremo ovviamente a seguire la vicenda per raccontarvi ulteriori notizie ufficiali provenienti da Palazzo Chigi.

Aumento dei costi, la Slovenia fissa i prezzi di benzina e diesel

Entra i vigore da oggi il decreto approvato ieri dal governo della Slovenia, che fissa i prezzi di alcuni prodotti petroliferi. Per far fronte all’impennata dei costi anche oltreconfine, Lubiana ha determinato il prezzo al dettaglio massimo consentito, ovvero 1,503 euro/litro per la benzina senza piombo a 95 ottani (NMB 95) e 1.541 euro/litro per il gasolio. La decisione resterà in vigore per 30 giorni.

Il governo ha optato per questa misura a causa delle interruzioni del mercato dei prodotti petroliferi e delle grandi fluttuazioni dei prezzi non stagionali. Il costo al dettaglio massimo consentito per NMB 95 e diesel è determinato sulla base del prezzo medio rappresentativo degli ultimi 7 giorni dei prodotti petroliferi per la Slovenia, segnalato alla Commissione europea per il Weekly Oil Bulletin. Il decreto è stato adottato sulla base della legge sul controllo dei prezzi e del decreto sull’elenco dei beni e servizi ai quali si applicano le misure.