Riecco De Bruyne, è il giocatore più impattante del Napoli: i numeri

Nonostante le assenze dal primo minuto nella sfida di questa sera contro il Torino FC, il tecnico del SSC Napoli Antonio Conte potrebbe concedere spazio a gara in corso a due dei giocatori più determinanti della stagione azzurra: Kevin De Bruyne e André-Frank Zambo Anguissa.

Guardando al rapporto tra partite disputate e partecipazione ai gol, il centrocampista belga è il calciatore più incisivo della rosa. In 11 presenze tra Serie A e UEFA Champions League, De Bruyne ha messo a segno 4 reti e 2 assist, con una media di 0,5 tra gol e assist a partita.

Subito dietro troviamo Anguissa: il centrocampista camerunese ha avuto a disposizione 15 partite, mantenendo comunque un impatto importante con una media di 0,4 gol o assist per gara.

Se invece si analizza il rendimento in base ai minuti effettivamente giocati, il primato resta saldamente nelle mani del belga. De Bruyne risulta decisivo ogni 126 minuti, confermandosi il giocatore più produttivo della stagione azzurra.

Alle sue spalle spicca il rendimento di Antonio Vergara, autore di 2 gol e 4 assist, con una partecipazione diretta a una rete ogni 144 minuti.

Terzo posto per David Neres, protagonista di un’azione decisiva ogni 169 minuti, mentre al quarto posto si piazza Rasmus Højlund, che tra campionato e coppe ha già collezionato 12 gol e 2 assist, incidendo ogni 180 minuti.

Quinta posizione per Scott McTominay, autore di 10 gol e 4 assist in 31 partite tra Serie A e Champions League: per lo scozzese una media di una partecipazione al gol ogni 188 minuti.

Chiude questa speciale graduatoria proprio Zambo Anguissa, che registra comunque numeri importanti con un gol o assist ogni 212 minuti.

Numeri che raccontano molto dell’equilibrio offensivo del Napoli di Conte: una squadra capace di distribuire gol e assist tra più protagonisti, ma che continua a trovare nel talento di Kevin De Bruyne il suo uomo più decisivo quando è in campo.