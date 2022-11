Riservata ma molto dolce: chi è Nitsa Tavadze, la fidanzata di Khvicha Kvaratskhelia

L’inizio di stagione di Khvicha Kvaratskhelia con la maglia del Napoli è stato stellare, con l’asso georgiano che ha di fatto scacciato ogni dubbio e ogni paura dalla mente dei tifosi napoletani. E ora, approfittandone della pausa del campionato a causa del Mondiale in Qatar, è tornato in Georgia per godersi qualche giorno di relax nel suo paese d’origine. E lo sta facendo con la sua bella fidanzata, Nitsa Tavadze, 21 anni e studentessa alla facoltà di medicina all’università di Tblisi, capitale della Georgia.

Ovviamente non sempre può essere presente al fianco del fidanzato, ma più volte nell’ultimo è stata allo stadio, a partire dalla partita Napoli-Monza, che ha visto l’esordio di Kvara al Maradona (con una doppietta, tra l’altro), fino a Napoli-Ajax di Champions League, partita vinta dai partenopei per 4-2.

RISERVATA, POCO SUI SOCIAL MA MOLTO DOLCE: chi è Nitsa Tavadze

La fidanzata di Kvaratskhelia è una ragazza abbastanza riservata che non pubblica molto spesso sui social, infatti il proprio profilo Instagram è vuoto. Ogni tanto però aggiorna i suoi followers attraverso le stories e nel corso di questi mesi a Napoli ha pubblicato alcune storie che la ritraevano in giro per la città partenopea. Tra di loro il rapporto va a gonfie vele.

E proprio in occasione del primo gol al Maradona, contro il Monza, Kvara ha disegnato una “N” con le mani durante l’esultanza: gesto che non può che essere una dedica d’amore per la sua bella fidanzata.