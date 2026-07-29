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Va a fuoco l’appartamento all’Arenella, anziano muore carbonizzato tra le fiamme

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Va a fuoco l'appartamento all'Arenella, anziano muore carbonizzato tra le fiamme
Va a fuoco l'appartamento all'Arenella, anziano muore carbonizzato tra le fiamme
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Un rogo ha divorato un appartamento in via Solazzi a Napoli. Poco dopo, in quello che è il cuore del quartiere Arenella, i vigili del fuoco trovano il corpo senza vita di un uomo di 75 anni.

Quando è scattato l’allarme, per l’anziano non c’era già più nulla da fare. Le fiamme hanno avvolto l’abitazione in pochi minuti. Quando i pompieri sono riusciti a domare l’incendio e a fare irruzione tra quelle mura, lo scenario era già devastante: il pensionato è stato ritrovato completamente carbonizzato.

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Si sta cercando di far luce su cos’abbia potuto scatenare la tragedia: forse una fuga di gas o un corto circuito, a causa anche del gran caldo che si sta abbattendo su Napoli e provincia in queste ultime settimane.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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