Va a fuoco l’appartamento all’Arenella, anziano muore carbonizzato tra le fiamme

PUBBLICITÀ

Un rogo ha divorato un appartamento in via Solazzi a Napoli. Poco dopo, in quello che è il cuore del quartiere Arenella, i vigili del fuoco trovano il corpo senza vita di un uomo di 75 anni.

Quando è scattato l’allarme, per l’anziano non c’era già più nulla da fare. Le fiamme hanno avvolto l’abitazione in pochi minuti. Quando i pompieri sono riusciti a domare l’incendio e a fare irruzione tra quelle mura, lo scenario era già devastante: il pensionato è stato ritrovato completamente carbonizzato.

PUBBLICITÀ

Si sta cercando di far luce su cos’abbia potuto scatenare la tragedia: forse una fuga di gas o un corto circuito, a causa anche del gran caldo che si sta abbattendo su Napoli e provincia in queste ultime settimane.