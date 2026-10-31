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Si è conclusa positivamente la vicenda di Giancarlo Polverino, il 48enne di Ponticelli di cui non si avevano più notizie dalla mattina dello scorso 28 ottobre. L’uomo è stato individuato nella notte dalle forze dell’ordine nei pressi della Stazione Centrale di piazza Garibaldi, a Napoli. A rintracciarlo sono stati gli agenti della Polizia Ferroviaria, intorno alla mezzanotte.

Ritrovato Giancarlo Polverino, il 48enne rintracciato alla Stazione Centrale di Napoli

Al momento del ritrovamento, Polverino si trovava in uno stato di evidente confusione, ma, secondo le prime informazioni, le sue condizioni fisiche non destavano particolari preoccupazioni. Una volta identificato, gli operatori hanno provveduto a contattare i familiari, che si sono recati sul posto per poterlo finalmente riabbracciare.

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La sua scomparsa aveva suscitato grande apprensione nella comunità di Ponticelli. Giancarlo si era allontanato dalla propria abitazione intorno alle 10.30 di mercoledì 28 ottobre, senza portare con sé né il telefono cellulare né i documenti personali. Da quel momento ogni tentativo di rintracciarlo era risultato vano. Preoccupati per il mancato rientro e per l’impossibilità di avere sue notizie, i parenti avevano presentato denuncia alla Polizia di Stato, avviando parallelamente una vasta mobilitazione sui social network. Numerosi gli appelli pubblicati e condivisi online, con la richiesta di diffondere la sua immagine e comunicare alle autorità qualsiasi possibile segnalazione.

Polverino, conosciuto anche sul web per la sua presenza su TikTok e per l’attività di mental coach, era diventato in poche ore al centro di una mobilitazione che aveva coinvolto amici, conoscenti e numerosi utenti dei social. Il ritrovamento ha finalmente messo fine a tre giorni di angoscia per i suoi cari. Attraverso i social, la famiglia ha voluto ringraziare le forze dell’ordine per l’impegno nelle ricerche e tutti coloro che hanno contribuito alla diffusione degli appelli e alla ricerca del 48enne.

Dopo giorni di incertezza e preoccupazione, la vicenda si è dunque conclusa con il ritrovamento dell’uomo e il ricongiungimento con i suoi familiari.