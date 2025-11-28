Roma-Napoli, sfida che vale già il primato: il punto su infortunati e recuperi

PUBBLICITÀ

Roma-Napoli si avvicina. Domenica 30 novembre andrà in scena la sfida di alta classifica tra i Campioni d’Italia e i giallorossi di Gasperini, vera e propria sorpresa sin qui del campionato.

Roma-Napoli: Conte col problema infortuni

Il Derby del Sole, così soprannominato vedrà contro le prime due forze del campionato. La Roma infatti è prima in classifica in solitaria con ben 27 punti conquistati, frutto di 9 vittorie e 3 sconfitte. Il Napoli invece, con i suoi 25 punti sin qui racimolati è appaiato al Milan, ed insegue di appena due lunghezze i giallorossi.

Il Napoli è alle prese col problema infortuni, che sta contraddistinguendo la stagione azzurra da inizio anno. In vista del match dell’Olimpico, Conte dovrebbe recuperare il solo Spinazzola, ex della gara. Fu proprio lui infatti, l’autore della rete del momentaneo 0-1 dei partenopei nella scorsa stagione a Roma contro la squadra dell’allora Claudio Ranieri. Spinazzola è fuori da un mese, la sua ultima apparizione con gli azzurri risale infatti al match tra Napoli e Como dello scorso 1 novembre. Sulla corsia di sinistra, complice anche l’infortunio di Gutierrez, gli azzurri sono in emergenza ed il recupero di una delle pedine fondamentali dello scacchiere del tecnico leccese diventa fondamentale.

Gli azzurri, sono reduci da due vittorie pesantissime, entrambe tra le mura amiche, contro rispettivamente Atalanta e Qarabag. La vittoria in trasferta ai partenopei manca dal match del Via del Mare contro il Lecce dello scorso 28 ottobre.

Gasperini si gode il primato: sospiro di sollievo per Koné ed El Aynaoui

I ragazzi di Gasperini hanno sin qui la miglior difesa del torneo con sole 6 reti subite. L’ottimo Svilar si sta consacrando come uno dei portieri più decisivi degli ultimi anni e grazie alle sue parate sta trascinando i giallorossi che hanno invece più di qualche problema in attacco. La Roma sta disputando nel contempo anche un buon girone di Europa League, infatti ha già collezionato 9 punti e si candida come una delle favorite alla vittoria della coppa. In casa giallorossa nelle ultime ore vi era apprensione per Koné ed El Aynaoui, usciti anzi tempo nel match di Europa League. I due centrocampisti, nelle scorse ore a seguito degli esami strumentali, non hanno riportato lesioni legamentose. Si tratta per entrambi di un trauma distorsivo e la loro presenza in Roma-Napoli non sembrerebbe a rischio. Sarà da capire se Gasperini in vista dei numerosi impegni vorrà preservarli.