Addio al superpoliziotto Panico, catturò il boss latitante della camorra

Stamattina è morto Romolo Panico, ex Questore di Potenza e dirigente di polizia che catturò boss latitante Michele D’Alessandro, dopo avere stanato il suo nemico, Umberto Mario Imparato, tra i boschi dei Monti Lattari. I funerali sono fissati per domani alle 16 nella chiesa della Madonna di Lourdes a Caserta. Panico è stato capo centrale della Dia di Padova, poi Capo della Squadra Mobile di Napoli e successivamente Questore di Cosenza, di Catanzaro e di Potenza.

Romolo Panico da agente a scrittore

Romolo Panìco è nato a Caserta e, dopo una lunga carriera quale Dirigente Generale della Polizia di Stato, lasciato l’incarico nel 2014, ha iniziato, per pura passione, a scrivere romanzi di genere poliziesco. “Il Potere del Silenzio” è il sesto dei romanzi scritti, con alcuni dei quali ha partecipato a vari concorsi letterari, vincendo con il primo, dal titolo “Il teatro dei burattini” con la prefazione di Carlo Lucarelli, due premi: secondo classificato al concorso letterario “Ida Bertozzi, città di Chiavari”; Premio della Giuria “Associazione Culturale Pegasus Cattolica”. Il secondo romanzo dal titolo “La catena di ermellino” ha avuto una “menzione di merito” al concorso “Premio Letterario Nazionale Scriviamo Insieme”, patrocinato dalla Provincia di Roma.

