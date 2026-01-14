PUBBLICITÀ
HomeCronacaAddio al superpoliziotto Panico, catturò il boss latitante della camorra
CronacaCronaca locale

Addio al superpoliziotto Panico, catturò il boss latitante della camorra

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Addio al superpoliziotto Panico, catturò il boss latitante della camorra
Romolo Panico
PUBBLICITÀ

Stamattina è morto Romolo Panico, ex Questore di Potenza e dirigente di polizia che catturò boss latitante Michele D’Alessandro, dopo avere stanato il suo nemico, Umberto Mario Imparato, tra i boschi dei Monti Lattari. I funerali sono fissati per domani alle 16 nella chiesa della Madonna di Lourdes a Caserta. Panico è stato capo centrale della Dia di Padova, poi Capo della Squadra Mobile di Napoli e successivamente Questore di Cosenza, di Catanzaro e di Potenza.

Romolo Panico da agente a scrittore

Romolo Panìco è nato a Caserta e, dopo una lunga carriera quale Dirigente Generale della Polizia di Stato, lasciato l’incarico nel 2014, ha iniziato, per pura passione, a scrivere romanzi di genere poliziesco. “Il Potere del Silenzio” è il sesto dei romanzi scritti, con alcuni dei quali ha partecipato a vari concorsi letterari, vincendo con il primo, dal titolo “Il teatro dei burattini” con la prefazione di Carlo Lucarelli, due premi: secondo classificato al concorso letterario “Ida Bertozzi, città di Chiavari”; Premio della Giuria “Associazione Culturale Pegasus Cattolica”. Il secondo romanzo dal titolo “La catena di ermellino” ha avuto una “menzione di merito” al concorso “Premio Letterario Nazionale Scriviamo Insieme”, patrocinato dalla Provincia di Roma.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati