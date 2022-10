Ruba la birra al supermercato, ma di fianco c’era un poliziotto libero dal servizio: arrestato

Ieri sera un agente del Commissariato di Ischia, libero dal servizio, mentre si trovava in un supermercato di via Delle Terme, ha notato una persona. L’uomo, infatti, si aggirava con fare sospetto all’interno dell’attività commerciale. Finché il poliziotto l’ha sorpreso a prelevare dal banco frigo alcune bottiglie di birra, occultandole in una shopper, per poi uscire senza passare per le casse.

Ruba delle bottiglie di birra da un supermercato, ma un poliziotto fuori servizio lo vede e lo ferma

Il poliziotto, quindi, l’ha raggiunto all’esterno del market e, dopo una colluttazione, l’ha bloccato, grazie anche all’ausilio di una voltante subito intervenuta. P.D., 38enne bulgaro con precedenti di polizia, è stato arrestato. Le accuse a suo carico sono furto aggravato per aver rubato le birre, lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Nonché quella di ricettazione. Infatti, hanno trovato l’uomo in possesso di un paio di occhiali da sole di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

DALL’ARCHIVIO DI INTERNAPOLI.IT DEL 15/9/22

Lunedì pomeriggio, un poliziotto del Commissariato di Ischia, libero dal servizio, ha riconosciuto in corso Matteo Verde a Forio un uomo ricercato. Nello specifico, colui che, lo scorso 8 settembre, aveva consumato un rapporto sessuale davanti al portone di uno stabile in via Monsignor Filippo Schioppa a Forio. Diversi passanti avevano ripreso l’episodio attraverso lo smartphone. E un condomino del palazzo aveva anche denunciato l’uomo per atti osceni. Il poliziotto, pertanto, con il supporto della volante del Commissariato di Ischia, lo ha identificato.

Non solo atti osceni in luogo pubblico, ma anche furto: l’uomo ha rubato due bottiglie di champagne da un’enoteca in zona

I poliziotti, inoltre, avevano ricevuto un’ulteriore denuncia, presentata da un commerciante di zona. Grazie a questa segnalazione e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale, quindi, hanno potuto accertare anche che l’uomo, lo scorso 25 agosto, avesse rubato due bottiglie di champagne da un’enoteca in via Schioppa. Dopodiché, era uscito senza pagarle.

I poliziotti hanno arrestato un 38enne bulgaro

Un 38enne bulgaro, con precedenti di polizia, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico e per il furto delle bottiglie di champagne.