Rubano una Panda fuori la scuola a Casalnuovo, due arresti a Casoria

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I carabinieri hanno arrestato per concorso in furto aggravato due persone di 34 e 31 anni. Avevano appena forzato e messo in moto una Fiat Panda parcheggiata nei pressi di una scuola di Casalnuovo, dopodiché le pattuglie, dislocate su tutto il territorio della provincia, hanno ricevuto una nota di ricerca dalla centrale operativa.

A trovare il veicolo appena rubato e i due malviventi sono stati i militari della sezione operativa di Giugliano. L’auto era stata parcheggiata in via Mameli a Casoria dove i due si erano pochi istanti prima messi alla guida di un secondo veicolo. Bloccati in via Da Vinci, i due sono stati trovati in possesso di dispositivi per decodificare le centraline, chiavi esagonali e altri attrezzi per forzare le auto. I due malviventi stati portati in carcere: sono in attesa di giudizio.

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