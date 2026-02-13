Sal Da Vinci, Samuray Jay, LDA e Aka7even: le prime prove dei napoletani a Sanremo

PUBBLICITÀ

L’emozione è palpabile e l’attesa cresce di ora in ora. Sal Da Vinci è già a Festival di Sanremo e ha condiviso con i fan un momento speciale direttamente dal cuore del teatro più famoso d’Italia, l’Ariston. Con un post pubblicato ieri sui suoi canali social, l’artista ha raccontato la sua prima prova del brano “Per Sempre Sì” sul palco del Festival, lasciando trasparire tutta l’emozione di un momento tanto atteso:

“Prima volta che proviamo ‘PER SEMPRE SÌ’ all’Ariston e sono molto emozionato… sul palco di Sanremo 2026 non salirò da solo, porterò con me tutti voi, tutto l’amore che mi date… manca poco!”. Parole semplici ma cariche di significato, che confermano come il legame tra Sal Da Vinci e il suo pubblico sia uno degli elementi centrali di questa nuova avventura sanremese. L’artista non salirà sul palco “da solo”, come lui stesso sottolinea, ma accompagnato simbolicamente dall’affetto dei fan che lo sostengono da anni.

L’emozione delle prime prove

Le prime prove all’Ariston rappresentano sempre un passaggio cruciale per ogni artista in gara: è il momento in cui la canzone prende vita in una dimensione nuova, tra luci, orchestra e regia. Per Sal Da Vinci, “Per Sempre Sì” sembra essere molto più di un brano: è una dichiarazione d’amore, un messaggio positivo e diretto che promette di arrivare dritto al cuore del pubblico. L’entusiasmo condiviso sui social ha immediatamente acceso i commenti dei fan, che hanno risposto con messaggi di sostegno e orgoglio.

Anche Samuray Jay, LDA e Aka7even pronti alla sfida

Non è solo Sal Da Vinci a far salire l’attesa. Anche altri artisti napoletani hanno fatto sentire la propria voce sui social, lasciando intendere che il clima sanremese è ormai entrato nel vivo. Samuray Jay ha pubblicato un post con una frase breve ma incisiva: “Tutto per tutto”. Parole che sanno di determinazione e che raccontano lo spirito con cui si prepara a salire sul palco dell’Ariston.

Grande entusiasmo anche per il duo formato da LDA e Aka7even, che hanno scritto: “Siamo ufficialmente pronti”. Un messaggio diretto, semplice, ma carico di energia, che suggella l’inizio ufficiale della loro avventura sanremese insieme.